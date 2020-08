Coem Samsung sta lavorando per superare il periodo Covid

Negli ultimi giorni sono stati presentati i nuovi dispositivi da parte di Samsung, per rilanciare i consumi dopo il periodo pandemico, che ha visto un rallentamento degli acquisti.

Samsung nei giorni scorsi ha tenuto un evento in streaming per la presentazione dei suoi smartphone top di gamma, dal nuovo Note ai nuovi smartphone potenziati e tutti con la connettività 5G, che dai prossimi anni sarà alla base di tutti i dispositivi.



L'azienda sudcoreana ha investito molto sul settore del 5G, essendo uno dei primi marchi a produrre degli smartphone compatibili con questa evoluzione della connettività. Il 4G era arrivato non molti anni fa e già allora sembrava una netta rivoluzione rispetto al 3G, arrivato nel primo decennio degli anni 2000.



Il colosso tecnologico è sempre alla ricerca di prodotti innovativi, come anche i nuovi auricolari Galaxy Buds Plus, che vogliono andare nella direzione degli Apple AirPods, per dare il miglior comfort all'utente finale che cerca degli auricolari bluetooth. Con la ripresa dal coronavirus l'arrivo di questi nuovi dispositivi ed accessori potranno aiutare gli utenti a scegliere e tornare ad acquistare. Anche Samsung ha subito un calo del fatturato durante il periodo di lockdown in tutto il mondo, come molte altre aziende del settore tecnologico.