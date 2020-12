Colleziona MONETE E BANCONOTE DEL MONDO!

Dal 30 dicembre Hachette Fascicoli lancia la collezione “Monete e Banconote del Mondo”, una collezione unica e di valore che raccoglie monete e banconote autentiche dei cinque continenti. Sarà in edicola dal 30 dicembre ed è già disponibile sul sito www.monetebanconote.it

Dal 30 dicembre Hachette Fascicoli lancia la collezione “Monete e Banconote del Mondo”, una collezione unica e di valore che raccoglie monete e banconote autentiche dei cinque continenti.

Sarà in edicola dal 30 dicembre ed è già disponibile sul sito www.monetebanconote.it



Hachette Fascicoli lancia la collezione “Monete e Banconote del Mondo”, una collezione unica e prestigiosa

Avrai la possibilità di collezionare monete e banconote autentiche e fare il giro dei 5 continenti conoscendone la storia e la cultura.

L’appuntamento in edicola è dal 30 dicembre ma online trovi già un’offerta abbonamenti strepitosa, vai su www.monetebanconote.it



Colleziona le tue monete e banconote come un vero professionista!

Nella collezione troverai raccoglitori, apposite cartellette in plastica trasparente e schede di approfondimento con informazioni e dati numismatici, potrai così raccogliere e conservare questa straordinaria collezione in modo pratico e rigoroso.



• Schede di approfondimento

Le monete e le banconote sono contenute in speciali confezioni protettive e inserite in apposite schede di approfondimento con dati e informazioni numismatiche, curiosità e peculiarità relative alle singole valute, tutto ciò è accompagnato da immagini spettacolari dei rispettivi Paesi del mondo.



• Cartellette in plastica trasparente

Per permettere di visualizzare i pezzi della collezione e conservare

al meglio monete e banconote



• Raccoglitori

Per conservare le monete e le banconote insieme

alla loro scheda di approfondimento



Un’opera di grande valore!

• MONETE E BANCONOTE AUTENTICHE emesse dalle banche centrali di ciascuna nazione

• UN MODO ORIGINALE PER SCOPRIRE IL MONDO e conoscere le nazioni attraverso le loro monete



Ogni valuta rappresentata la cultura di ciascun Paese attraverso le immagini degli eroi, i monumenti, la fauna locale, i costumi e le tradizioni. Studiare una banconota o una moneta ti farà conoscere parte della storia e della cultura di ogni nazione.

LA COLLEZIONE IDEALE DA CONDIVIDERE CON TUTTA LA FAMIGLIA



Nei fascicoli

• Paesi del mondo

Una panoramica del Paese da cui provengono le monete e le banconote della collezione, per conoscerle e apprezzarle in tutti i loro aspetti.

• L’angolo del collezionista

La sterlina egiziana, il kwacha dello Zambia, il riel cambogiano, il cruzado brasiliano... Scopri le origini delle valute del mondo e lasciati coinvolgere dallo studio della numismatica grazie alle informazioni contenute nei fascicoli che ti permetteranno di comprendere le caratteristiche più significative delle monete e delle banconote di questa collezione unica.

• Il denaro attraverso i secoli

La storia del denaro dalle antiche civiltà ai giorni nostri. Attraverso una narrazione costellata di aneddoti e riccamente illustrata, potrai comprendere l’evoluzione del denaro approfondendo il suo triplice aspetto: storico, numismatico ed economico.

• Il mondo della numismatica

Fino a tempi relativamente recenti, la numismatica era considerata una scienza ausiliaria dell’archeologia e mirava allo studio specifico di monete e medaglie antiche. In questa sezione sono spiegate le ragioni che hanno portato, a partire dal XIX secolo, all’affermazione di una visione più ampia che definisce la numismatica.

Monete e Banconote del Mondo è in edicola dal 30 dicembre con la prima uscita al prezzo di lancio di € 2,99 oppure è disponibile on-line sul sito www.monetebanconote.it con un’offerta abbonamenti strepitosa!



News e aggiornamenti per il lancio dei Monete e Banconote del Mondo sono disponibili sul sito www.monetebanconote.it.



L’OFFERTA ABBONAMENTO È STREPITOSA! NON PERDERE LA POSSIBILITÀ DI RICEVERE COMODAMENTE TUTTE LE USCITE DELLA COLLEZIONE A CASA E IN PIÙ FANTASTICI REGALI!

Chi si abbona riceverà NEL 1° INVIO: USCITA 1, USCITA 2 E IN PIÙ GRATIS L'USCITA 3 E DUE REGALI. E SE HA GIÀ IL NUMERO 1, POTRÀ ABBONARSI DAL NUMERO 2, E RICEVERE L’USCITA 3 GRATIS OLTRE A DUE REGALI!

LE SPESE DI SPEDIZIONI SONO GRATIS PER CHI PAGA CON ADDEBITO RICORRENTE SU CARTA DI CREDITO

Un’offerta incredibile che ti permetterà di ricevere comodamente a casa tua tutte le uscite e in più fantastici regali! La collezione Monere e Banconote del Mondo è già disponibile su www.monetebanconote.it.



Se scegli l’opzione di pagamento con addebito ricorrente su carta di credito avrai le SPESE DI SPEDIZIONE GRATIS PER OGNI INVIO e in più LE PREZIOSE 500 LIRE “CARAVELLE” IN ARGENTO CON IL 1° INVIO.



Piano opera

Data di lancio: 30 dicembre 2020

Numero uscite: 120

Periodicità: quattordicinale le prime cinque uscite poi settimanale