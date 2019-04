Come affrontare gli imprevisti con un sorriso?

Ce lo spiega Giuanluca Ciuffardi con il suo nuovo libro "Piovono scoiattoli"

Immaginate che, in una giornata grigia, invece di una pioggia battente, dal cielo cadano soffici e morbidosi roditori. Che fare?

Molti potrebbero pensare a scappare urlando, ma l'autore ci propone diverse valide alternative per accogliere l'imprevedibile e fare del cambiamento un'occasione e non un sciagura da temere.



Come si può imparare dai fallimenti per trasformare le varie situazioni negative in altrettante opportunità? La legge di Murphy è solo un mito o davvero tutto ciò che può andar male lo farà? Cosa rende un individuo più fortunato di altri?

L’empatia e l'intelligenza emotiva possono rivelarsi indispensabili per entrare in contatto con se stessi, con gli altri e con il mondo durante le varie fasi di passaggio della propria vita. Infine, nella parte finale del libro si spiega come affrontare con coraggio le emozioni negative (tristezza, rabbia, paura), imparando a viverle meglio e in modo più autentico.



Nato a Livorno nel 1976, dove vive e lavora come psicologo. Nella sua attività professionale di ricercatore presso la Fondazione Franceschi di Firenze, ha compiuto studi e ricerche sul costrutto scientifico d'intelligenza, sulla qualità di vita in oncologia, sui processi di socializzazione, sull’approccio centrato sulla soluzione, sulla percezione del tempo, sulle dipendenze, sul pensiero narrativo e sulla comunicazione pacifica. Ha pubblicato due libri di saggistica psicologica sull'intelligenza emotiva, oltre ad alcuni articoli apparsi su importanti riviste italiane ed estere. Ha curato la realizzazione di un manuale per la preparazione dell’esame di stato per psicologi e ha tradotto in italiano un manuale di terapia centrata sulla soluzione. È esperto di epistemologia costruttivista e membro dell’EBTA (European Brief Therapy Association).