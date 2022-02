Come celebrare il Drink Wine Day, il prossimo 18 febbraio?

Stappando una bottiglia di Theree Dreamers, il nuovissimo rosso d'eccellenza appena lanciato da Fantini Dagli Stati Uniti al resto del mondo: i winelovers di tutto il mondo aderiscono alla giornata dedicata alla cultura del vino. Fantini è con loro, proponendo in anteprima la sua etichetta di punta, da uve Montepulciano d’Abruzzo bio appassite

Alzate i calici anche voi, il prossimo 18 febbraio! Perché si celebra il Global Drink Wine Day, la giornata dedicata al vino che "global" non lo è (a oggi) per davvero, essendo ricorrenza nata e diffusa soprattutto negli Stati Uniti d'America; ma sempre più anche i winelovers del resto del mondo segnano la data sul calendario. E non si può dare loro torto: quale migliore occasione per stappare la bottiglia giusta?



Ecco perché, qualche mese fa, il sito di enoappassionati australiani travellingcorkscrew.com.au ha lanciato una sorta di "decalogo" del Drink Wine Day, con l'idea appunto di trasformarlo sempre più da evento nazionale statunitense (National Drink Wine Day, qui il sito) a globale. Con una premessa: "Lo scopo del National Drink Wine Day è quello di diffondere l'amore per il vino e i suoi benefici per la salute. Il vino ha avuto un ruolo importante nella storia, nella religione e nelle relazioni (...) E allora non riusciamo a pensare a un motivo migliore per festeggiare, e a un motivo ancora migliore per diffondere l'amore per il vino a livello internazionale". Sottoscriviamo.



Ed ecco il decalogo del Global Drink Wine Day:



Organizza un tuo personale evento dedicato al vino;

Visita una regione a interesse vitivinicolo;

Iscriviti a un corso di avvicinamento al vino;

Acquista on-line qualche bottiglia;

Prova i vini di una cantina che non conosci ancora;

Impara l’arte del sabrage;

Studia qualche nuova terminologia legata al mondo del vino;

Cucina qualcosa di particolare e trova il vino che si abbina meglio;

Drink wine! Degustare con curiosità e razionalità.



Ad aderire idealmente a questa festa mondiale dedicata a Bacco e alla cultura del vino è anche una cantina italiana con spiccatissima vocazione all'internazionalità: si tratta ovviamente di Fantini, il gruppo (già Farnese Vini) che dagli inizi nel 1994, partendo da Ortona in Abruzzo, è poco a poco diventato leader tra le aziende esportatrici del Sud Italia con oltre 28 milioni di bottiglie, grazie a un’attenta politica votata alla più alta ricerca qualitativa e di marketing.

E quale etichetta Fantini poteva portare all'attenzione del pubblico di winelovers di tutto il pianeta, in occasione del Global Drink Wine Day 2022, se non Three Dreamers? Si tratta del nuovissimo fiore all'occhiello del gruppo, uno straordinario rosso da uve Montepulciano d’Abruzzo biologiche appassite con la stessa tecnica dell’Amarone. È appena stato lanciato sul mercato, ma gli esperti che l'hanno assaggiato in anteprima l’hanno trovato semplicemente eccellente. Dicono quelli di Fantini: «Three Dreamers è la tenacia del passato, l’innovazione del presente e l’ambizione del futuro. È ciò che siamo e saremo: la sintesi perfetta di sapere e sapori».

Già, perché Three Dreamers è la storia stessa di Fantini. I tre sognatori in questione sono Valentino Sciotti, Filippo Baccalaro e Camillo De Iuliis, i tre soci che oltre 27 anni fa hanno concepito l’inconcepibile, sognato quello che poteva apparire solo come un miraggio: ossia diventare produttori di vini di qualità, basandosi sul Sud Italia.



Three Dreamers by Fantini dunque come vino d’eccellenza e come celebrazione di una straordinaria impresa italiana. Già la prima produzione che sta raggiungendo il mercato – vendemmia 2018 – prevede una bottiglia iconica, dal design completamente nuovo; l’etichetta riproduce una sorta di portale, con la toppa per la chiave; quest’ultima tintinna appesa al collarino, come dire evocativamente: “Usami per aprire la serratura ed entrare in questo sogno, il nostro sogno”.



E dunque: con Three Dreamers... buon Global Drink Wine Day a tutti!



FANTINI

Fondata ad Ortona nel 1994 da un gruppo di imprenditori del vino guidati dall'attuale ceo Valentino Sciotti e dall'enologo Filippo Baccalaro, Fantini Group riunisce 12 grandi realtà enologiche del Sud e Centro Italia, con un modello di business di successo; produce e distribuisce vini di alta qualità ed esporta in tutto il mondo attraverso una ramificata rete di importatori e distributori (oltre 28 milioni di bottiglie). L'azienda genera la gran parte dei ricavi al di fuori dell'Italia: i suoi principali mercati sono la Germania, la Svizzera, il Canada, l'Olanda, il Belgio e il Giappone. Il suo fatturato è cresciuto dai 79 milioni del 2019, agli 85 milioni nel 2020 e ha raggiunto i 90 milioni del 2021, nonostante le difficoltà del canale Horeca. Per il 2022 è prevista un'ulteriore crescita a 96 milioni di fatturato. Nel 2020 Fantini Group è stato acquisito da Platinum Equity.



