Come organizzare una vacanza in Sicilia

Stai organizzando una vacanza in Sicilia? Scopri i migliori consigli per una vacanza in città, un viaggio al mare o un viaggio in traghetto a cinque stelle.

I migliori consigli per organizzare una vacanza in Sicilia



Stai pensando di trascorrere le tue vacanze in Sicilia? Perfetto! La Sicilia è sicuramente una delle regioni più belle d’Italia, ricca di storia, paesaggi bellissimi, mare cristallino, spiagge meravigliose, città barocche e buona cucina.

Infatti, sia che tu decida di visitare la Sicilia viaggiando in traghetto, in aereo, in auto, in barca a vela, con gli amici, la tua dolce metà o con la famiglia troverai sempre una città o spiaggia dove passare vacanze da sogno all’insegna del relax e del divertimento.

Qual è il periodo dell’anno migliore per visitare la Sicilia?

Bellissima in ogni stagione, la Sicilia può diventare una regione iperaffollata soprattutto ad agosto durante le vacanze estive. Il periodo migliore per visitare la Sicilia va da maggio a settembre, ma spesso il mese di settembre è la scelta migliore per visitare l’isola poiché andrai anche a spendere meno, godendo di tutto quello che la Sicilia ha da offrire.

Per quanto riguarda il clima, la Sicilia ha un clima mediterraneo quindi anche gli inverni sono miti, poco piovosi e di breve durata, se stai pianificando una visita in città.



Cosa visitare?



La Sicilia offre ai visitatori paesaggi mozzafiato, spiagge cristalline, splendide città antiche, templi Greci, buona cucina, ospitalità e tutto il necessario perché l’anno prossimo tu decida di tornarci ancora. Tra le città più belle, e assolutamente da non perdere nell’isola, ci sono Palermo e Catania con luoghi come la via Etna, la cattedrale di Catania, la piazza del Duomo, la pescheria, palazzo dei Normanni, il centro storico e la Cattedrale di Monreale. Poi anche Taormina, Siracusa, una gita sul vulcano Etna, l’isola di Ortigia, Agrigento, Marsala e Trapani, tutto dipende dai giorni a disposizione.



Il mare in Sicilia

L’isola siciliana ha un fascino unico ed è in grado di unire relax in spiaggia e attività culturali in un modo unico che la rendono la scelta numero uno di molti vacanzieri. Per gli amanti del mare la Sicilia è un paradiso con luoghi da sogni, lunghi tratti di spiaggia con la sabbia finissima, fondali ricchissimi, acque cristalline, rocce che si tuffano nel mare e posti incontaminati di una bellezza ineguagliabile.



Se vuoi scoprire il mare più bello dell’isola sicuramente non puoi non fare una visita alle isole Eolie ed Egadi, arcipelaghi di enorme interesse paesaggistico. Cala Rossa a Favignana, l’Isola dei Conigli, Scala dei Turchi, Cala Capreria in provincia di Trapani, Isola Bella vicino a Taormina, Calamosche, San Vito lo Capo, Mondello e Cefalù sono altre destinazioni da non perdere.



La Sicilia in Traghetto

Il viaggio in traghetto o la crociera sono diventati il modo preferito di molti italiani per trascorre le vacanze. Molte compagnie marittime quali Tirrenia, GNV, Grimaldi Lines e Moby offrono occasioni imperdibili per vacanze indimenticabili, all inclusive per chi parte in traghetto per la Sicilia. Infatti, a bordo di queste città galleggianti avrai a disposizione tutti i comfort per un viaggio all’insegna del benessere e del divertimento, oltre che potrai approfittare di offerte traghetti per la Sicilia da cogliere al volo.