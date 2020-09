Come pianificare un matrimonio in Italia

Pianificare un matrimonio in Italia può richiedere molto tempo. Se stai organizzando un matrimonio nel Belpaese e hai bisogno di qualche consiglio in più, cercherò di fornirti alcuni consigli utili per programmare un matrimonio da sogno in Italia.

Pianificare un matrimonio in Italia può richiedere molto tempo, da dove inizi? Stai organizzando un matrimonio in Italia e hai bisogno di qualche consiglio in più? Bene, questo post cercherà di fornirti alcuni consigli utili per programmare un matrimonio da sogno in Italia. Grazie alle preziose infomarzioni di Laura Barbera Wedding Photographer, che lavora principalmente in Toscana e in tutto il Bel Paese, ci ha permesso di scrivere questo articolo che sarà molto utile se stai pianificando un matrimonio in Italia. Di conseguenza, questi suggerimenti potrebbero rendere ancora più semplice tale pianificazione. In qualità di Wedding Photographer, ogni volta che ricevo una richiesta di informazioni sulla pianificazione di un matrimonio in Italia, è come ricevere un invito. Ogni email è diversa, perché ogni coppia arriva con una prospettiva diversa. Domande diverse: quando iniziare a pianificare, da dove iniziare, quanto costerà? Per aiutare tutti voi che state prendendo in considerazione un matrimonio in Italia o altrove, ecco 10 considerazioni che vi prepareranno per il grande giorno.



Wedding Planner o sposa fai da te?

Le spose stanno decisamente diventando più autosufficienti utilizzando forum di matrimoni per cercare aiuto e ispirazione da altre spose ed esperti. Fornendo così indicazioni e consigli utili. Un matrimonio è una spesa considerevole e ovviamente tutto ciò che puoi fare per contenere tale spesa aiuterà finanziariamente. Ci sono alcune aree della pianificazione del matrimonio che è meglio lasciare ai professionisti, i temuti requisiti legali. Devi conoscerle ed essere aggiornata. Quanto tempo hai da dedicare al tuo matrimonio? In media un matrimonio richiede 6 settimane di pianificazione a tempo pieno. Se riesci a dedicarci del tempo, sappi che i due mesi prima del matrimonio diventano molto intensi e possono diventare stressanti, destreggiarsi tra casa, lavoro e altri impegni può avere il suo prezzo. Vale la pena ricordare che l'utilizzo di un wedding planner aggiunge valore, sì, negoziando dove possibile, ma questa non è la caratteristica principale del servizio. È la conoscenza esperta sulla gestione di un evento all'estero, i rapporti con fornitori e luoghi per offrire alle coppie la migliore esperienza del loro matrimonio.



Un matrimonio in Italia fa per te?

Se sei una persona che vorrebbe conoscere l'esatta spesa per il proprio matrimonio in Italia, un pacchetto di nozze offerto da una delle grandi società di vacanze è la strada da percorrere. Questi sono stati progettati per volumi di vendita e avranno un prezzo che riflettere questa tipologia. Scegli la zona, la location, il numero di ospiti e avrai il tuo prezzo totale. È pulito è ordinato ma potrebbe non permetterti di mettere il tuo timbro in questo giorno molto speciale. È probabile che le richieste di extra aggiuntivi abbiano un costo. Se desideri un servizio basato sulla relazione in cui il tuo evento di matrimonio è stato progettato esclusivamente pensando a te, un servizio su misura soddisferà questo requisito. Un servizio su misura permette di lavorare in modo flessibile, permette di collaborare con professionsiti qualificati.



Tu e il tuo matrimonio

È sorprendente quante coppie abbiano scelto una destinazione che non conoscono né hanno mai visitato. Cosa vuoi dalla destinazione dei tuoi sogni? Se è il matrimonio da sogno al tramonto o l'esperienza culinaria in vigna non preoccuparti, l'Italia non deluderà. Viziati sfogliando tutte quelle fantastiche immagini che si possono trovare su Internet e immaginati lì.



Non dimenticare di concentrarti su te stesso!

Se sei più concentrato sul budget e sul contenimento dei costi e il tuo unico motivo per andare all'estero è risparmiare denaro, potresti dover aggiustare la percezione di ciò che è possibile per quanto riguarda i prezzi e come funzionano effettivamente le cose in un matrimonio di destinazione. Si presume spesso che non tutti gli invitati parteciperanno, attenzione a questo perché potrebbe ritorcersi contro se invii l'invito a tutti i tuoi parenti, amici e conoscenti. Un invito ben progettato che genera eccitazione e un pizzico di evasione potrebbe far partecipare la maggior parte degli invitati. Non dare per scontato che il tuo budget soddisferà tutti. La ricerca ha dimostrato che il costo medio per una coppia di invitati a un matrimonio all'estero è compresa tra i 1000 e i 2200 euro? Come pensi di sistemare i tuoi ospiti? Chiedendo loro di pagare il proprio trasporto verso la location incantevole ma remota oppure paghi a tutti l'alloggio in un hotel molto costoso e lussuoso nelle vicinanze? Lavorare con un Wedding Planner eviterà che questo tipo di situazione si verifichi. Lui / lei saprà attingere alle loro conoscenze ed esperienze per suggerire la location perfetta che sarà in grado di soddisfare i limiti del tuo budget. Questo ti farà risparmiare molta angoscia! I wedding planner specializzati conosceranno già l'aeroporto più vicino, le distanze tra il luogo della cerimonia e quella del ricevimento e saranno in grado di suggerire una gamma di sistemazioni per i vostri ospiti. Un wedding planner ti restituisce il tempo, un fattore molto importante nella pianificazione di un matrimonio.



Budget e costi di un matrimonio italiano

Ecco alcune cose che dovrai prendere in considerazione per la tua pianificazione finanziaria:



Tassi di cambio valutari, questi possono oscillare per un periodo di 12 mesi. Quindi dedica del tempo a monitorare ciò che sta accadendo con al cambio di valuta.

Non ci sono costi standard.

Il costo sarà influenzato da molti fattori, per citarne alcuni: qualità, esperienza, posizione, quantità, design, impegno, ore di servizio.

Pacchetto vs su misura, c'è molta differenza.

L'IVA. In Italia l'importo dell'imposta pagata su un servizio può essere del 10% o del 22%

Costi di trasferimento per effettuare pagamenti all'estero.

Imposta sull'intrattenimento.

Costi che variano in base all'ora del giorno (trasporto a tarda notte, ecc.)



In genere si preferisce produrre un costo indicativo basato sulle scelte della coppia. Questo sarà un buon indicatore di quale sarà il costo totale del loro matrimonio. Le scelte di matrimonio di un'altra coppia possono o meno comportare un costo simile. I confronti possono essere ingannevoli. Ad esempio, due locali in stile rustico, dove entrambe le coppie sono andate per un tema semplice ed elegante.



Trasporto per un matrimonio di destinazione

Inizia da casa, scopri i voli diretti per l'Italia dal tuo aeroporto locale / vicino. Questo è un buon criterio per scegliere dove sposarsi in Italia. Se hai ospiti anziani, giovani famiglie o ospiti con mobilità ridotta, mantenere la logistica del viaggio il più semplice possibile dimostrerà che sei consapevole delle loro necessità. Una volta in Italia, un viaggio di andata accettabile è compreso tra 1,5 e 2 ore. Ricordati di fornire informazioni chiave come opzioni di trasporto pubblico, dettagli del trasferimento privato, costi e opzioni di noleggio auto. Nei mesi estivi di punta le auto a noleggio sono molto richieste. Questo può spesso creare un ritardo nei programmi di viaggio. Considera questo quando ritiri la tua auto a noleggio. Inoltre metti insieme un elenco di alloggi e attività con numeri di telefono importanti, servizi di lingua inglese, medici, farmacisti ecc.



Trovare la location perfetta per il matrimonio italiano

Le opzioni sono quasi infinite. Ville private con vista mare, castelli, vigneti, borghi, hotel e anche yacht. La preferenza personale di stile determinerà il tipo di luogo che fa per te. Il problema con le migliori location per matrimoni in Italia è che sono davvero le migliori. La scelta è difficile. Cose che influenzeranno la scelta, ad esempio: una cerimonia legale deve soddisfare i regolamenti e ci sono restrizioni su dove questo può avvenire. Ci sono luoghi che hanno l'intero pacchetto, autorizzato per la cerimonia civile legale. Ospitano sia ricevimenti che feste, oltre ad avere alloggio in loco. Questo tipo di luogo è adatto a grandi gruppi di matrimoni, evitando la necessità di trasportare persone tra le località e risparmiando denaro sui trasporti. Se tutti rimangono sul posto, dal momento in cui arrivano possono rilassarsi. Se la posizione e l'aspetto sono ciò che ti ispira e questo prevale sulla necessità di soddisfare i requisiti legali, la scelta di una cerimonia simbolica ti libera dal soddisfare i requisiti legali in Italia e questo aprirà le opzioni per l'ambientazione del luogo del tuo matrimonio. Puoi fare la parte legale nel tuo paese di residenza.



Quando iniziare la ricerca della location?

Questo dipende molto dalle dimensioni e dal formato del matrimonio. Se desideri prendere esclusivamente una proprietà che ha un alloggio associato per te e per i tuoi ospiti, è meglio iniziare la ricerca della sede 18 mesi, 12 mesi (al massimo) in anticipo. La maggior parte delle proprietà richiede una prenotazione minima di 3 giorni. I fine settimana possono essere più difficili da garantire, quindi per questo particolare aspetto è preferibile una pianificazione avanzata. Inoltre, le proprietà per matrimoni di grandi dimensioni in cui è richiesto un numero elevato di stanze potrebbero richiedere più tempo. Se hai un gruppo di medie dimensioni (40 persone), un tempo di di 12 mesi dovrebbe essere sufficiente per cercare e garantire un luogo di accoglienza.



Tipi di cerimonia di matrimonio

Cerimonia civile: Questa è una cerimonia legalmente vincolante e non religiosa condotta nel municipio locale, può essere in stile antico o moderno. È la sede del sindaco e del suo consiglio. In alternativa il Municipio della Comunità sarà proprietario anche di uno spazio esterno, un esempio di questo è "I Chiostri di Sorrento" dove il funzionario condurrà la cerimonia. Cerimonia religiosa: I matrimoni cattolici in Italia vengono celebrati in una chiesa cattolica. Per questo tipo di matrimonio sono necessari documenti religiosi e civili. Si consiglia di consultare il proprio prete locale se si desidera celebrare un matrimonio cattolico all'estero. Cerimonia simbolica: Questo stile di cerimonia è molto popolare ed è sempre più richiesto dalle coppie. Il motivo è che elimina la necessità di eventuali legalità. Per alcune nazionalità il processo per sposarsi legalmente in Italia è complesso e per qualsiasi motivo la coppia potrebbe non essere in grado di soddisfare tali requisiti. La cerimonia simbolica sarà progettata per voi da un celebrante. C'è molto spazio per la personalizzazione e hai la libertà di decidere lo stile e il tono della cerimonia. È una cerimonia inclusiva in quanto consente di invitare familiari e amici a partecipare. Una cerimonia simbolica offre anche una scelta più ampia per il tuo luogo, ad esempio la spiaggia, la collina, la terrazza all'aperto, su una barca. Immagina di avere una cerimonia scritta solo per te, libera da qualsiasi gergo o obbligo legale, suona bene! Puoi scegliere di soddisfare i requisiti legali a casa o nella destinazione prescelta. O prima o dopo la tua cerimonia simbolica. Rinnovo dei voti: Una cerimonia celebrativa, sia che rinnovi i voti dopo 1, 5, 10 o 25 anni. Si tratta spesso di feste intime in cui la coppia rinnova i voti originali. Ancora meglio se recitano quelli originali, ma questa volta con generazioni della loro famiglia al loro fianco. Sposarsi legalmente in Italia non è sempre semplice, ma se fai abbastanza ricerche e parli con le persone giuste andrà tutto bene.



Tempistiche del tuo matrimonio in Italia

Al momento di decidere la data del matrimonio, suggeriamo di verificare le festività nazionali e regionali italiane, perchè è meglio se vengono evitati. Se stai pensando a un matrimonio al di fuori dell'alta stagione dei matrimoni, consulta un wedding planner poiché alcune delle località costiere stagionali spesso chiudono durante il periodo invernale. Alcune delle città costiere più grandi sono magiche durante il periodo di Natale e Capodanno. Le vacanze possono e spesso influiscono sulla disponibilità dei servizi. Attenzione ad agosto, poiché questo è un mese molto bizzarro per i matrimoni in Italia. Fa molto caldo, c'è un grande giorno festivo il 15 agosto seguito da due settimane di italiani in fuga dalla città verso le località balneari al mare o case di campagna e in montagna. A causa di quanto sopra le strade della Costiera Amalfitana possono diventare molto trafficate, un viaggio che normalmente richiederebbe 15 minuti potrebbe richiedere un'ora! I mesi più caldi dell'anno in Italia sono in genere luglio e agosto. La temperatura mattutina può raggiungere i 30 gradi entro le 10.30. Può essere abbastanza scomodo, quindi la tempistica degli arrangiamenti è molto importante. Molte coppie chiedono una cerimonia di mezzogiorno o nel primo pomeriggio per sfruttare al meglio la loro giornata. Anche se nei due mesi più caldi dell'anno, quest'ora del giorno potrebbe non essere una grande idea se il matrimonio è all'aria aperta. Il tuo wedding planner avrà sempre in mente i tuoi interessi e darà suggerimenti in modo che tutti si divertano piuttosto che stressarsi. In Italia, molti locali suggeriscono di sedersi al buffet nuziale al più presto intorno alle 19:00. Qualsiasi ora prima può essere davvero troppo caldo. Riconosciamo che le coppie vanno all'estero per il tempo e per cenare all'aperto, ma vale anche la pena considerare un'opzione interna con aria condizionata per le alte temperature e poi portare la festa all'aperto.



Comunicare senza essere "lost in translation"

Se state pianificando il vostro matrimonio da soli, non sarà raro avere lacune comunicative piuttosto grandi. Se state pianificando in anticipo, l'industria del matrimonio in Italia tende a concentrarsi su ciò che sta accadendo nell'anno in corso. Ricordati di controllare i giorni festivi italiani quando pianifichi il tuo matrimonio in quanto ce ne sono alcuni che cadono ad aprile, maggio e giugno. Fraseggio, verbale e scritto: tieni presente che ci sarà sempre differenza nel modo in cui diciamo le cose. Non cadere nella trappola del fraseggio colloquiale in Google Traduttore. Qualcosa semplicemente non si traduce in italiano. Le richieste di cose che potresti aspettarti a un matrimonio nel Regno Unito potrebbero non essere sempre accolte con entusiasmo. In Italia potrebbe non essere qualcosa che viene svolto normalmente o potrebbe essere che il servizio non sia disponibile. I paesi o le località rurali potrebbero non avere la scelta del fornitore necessario per soddisfare una richiesta, quindi se sei concentrato su qualcosa di speciale, potrebbe essere più costoso del previsto.



Visite alla location

La tua ricerca rivelerà presto la zona che più attrae. Quindi puoi iniziare a selezionare i possibili luoghi del ricevimento. Forse conosci l'Italia molto bene o per niente, ma ti consiglio caldamente di visitarla di persona. La tua esperienza personale sarà così preziosa per assicurarti che il luogo che scegli funzioni per te. Perché non fare una visita alla location accompagnata con qualcuno che conosce la zona? Riceverai informazioni in tempo reale sulle opzioni durante il giorno del tuo matrimonio. Inoltre come gestire al meglio i trasporti in giornata e suggerimenti per eventi pre e post matrimonio. Inoltre, tutte le tue domande riceveranno risposta al momento. Non è così costoso come pensi. È incredibile quello che puoi inserire quando prenoti un volo in anticipo! Perché non utilizzare questa visita per organizzare un servizio pre-matrimonio con il tuo Wedding Photographer e poi scegliere quell'immagine per l'invito?