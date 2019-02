Come realizzare una campagna su Facebook Ads da zero

Massimizza il tuo investimento con le pubblicità di Facebook e trasforma il tuo pubblico di destinazione in un futuro cliente.

Probabilmente nell'ultimo anno ti sarai reso conto che con gli stessi sforzi e addirittura lavorando piú ore, i tuoi contenuti organici su Facebook non hanno di gran lunga i risultati che hanno avuto in passato. Se questo non è il tuo caso, congratulazioni! Ma per il resto dei mortali, è il momento di accettare la realtà e di entrare nel mondo delle campagne di annunci Facebook.



Perché in effetti, per essere in grado di competere, almeno su Facebook, dovrai pagare. Questa situazione, che è stata denominata nel settore "pay to play", ha origine dai cambiamenti nell'algoritmo di Facebook.



Hai due opzioni: aumenta i tuoi sforzi per ottenere con 10 post i risultati che prima ottenevi con 1, oppure datti da fare con Facebook Ads.



La prima cosa che devi sapere per metterti al lavoro è che gli annunci di facebook sono composti e configurati in tre parti:



- campagna

- Set di annunci

- ADS





Campagna

Una campagna di Facebook è come una matrioska, ogni elemento che si sta configurando include i seguenti, in modo da avanzare dalle decisioni che riguardano tutte le parti, alle decisioni che riguardano solo una di esse.



In questo caso, la campagna è il grande contenitore di tutto ciò che verrà dietro, ecco perché è qui che dovrai decidere il tuo obiettivo e il modo in cui vuoi pagare.



Consapevolezza: se vuoi che i tuoi contenuti abbiano più notorietà, Facebook ti consente di scegliere di distribuire i tuoi annunci a un numero maggiore di persone (reach) o persone con maggiore probabilità di ricordarli (Brand Awareness). Quantità vs. Qualità. In questo caso, ciò che pagherete saranno mille impressioni, chiamate CPM (costo per mille).



Considerazione: un passo avanti, perché ciò che si vuole ottenere è un maggiore coinvolgimento da parte dell'utente: vai alla pagina (traffico),ottiene qualche interazione.... dai likes ai commenti a fans. (impegno), scarica l' app, ottieni i tuoi dati (lead generation) o stabilisci una conversazione (messaggi). In base alla tua scelta pagherai per clic (CPC), per interazione (CPI), per visualizzazione (CPV), ecc.



Conversione: per ottenere conversioni dirette da Facebook, sarà indispensabile avere il pixel corrispondente installato sulla tua pagina (https://es.semrush.com/blog/pixel-facebook-que-es/).

Come già detto, in questo passaggio si decide come si paga, se in anticipo, o mediante un' offerta.



Se hai un budget limitato (in base al quale seguiremo il resto delle istruzioni), Reach e Frequency saranno meno accessibili perché i costi sono più alti. Tuttavia, con il formato dell'offerta, puoi decidere per quale prezzo vuoi competere.

Insieme a due altri fattori, legati alla probabilità che il tuo annuncio piaccia al pubblico selezionato, se la tua offerta è maggiore di quella degli altri account che offrono di avere un impatto sulla stessa segmentazione utente, Facebook distribuirà i tuoi annunci. Se non lo è, aspetterà che il prezzo scenda per farlo.







AD SET

Supponiamo che il nostro obiettivo sia portare traffico a un blog. Avremo selezionato questa opzione nella configurazione della campagna e ora è il momento di prendere le decisioni relative al set di annunci: chi ha impatto, dove influire, per quanto tempo e con quale budget.



Pubblico

Idealmente, dovresti provare le tue campagne in segmenti di pubblico diversi. Ma poiché si tratta di creare una campagna di annunci di Facebook da zero, fermiamoci ad ognuno dei passi da compiere.



Hai anche la possibilità di utilizzare i tuoi segmenti di pubblico (i segmenti di pubblico personalizzati chiamati) basati, ad esempio, sul traffico sul Web che il pixel è stato in grado di raccogliere o in elenchi di contatti che puoi caricare autonomamente.



Questo non è obbligatorio perché puoi anche effettuare segmentazioni in base ai dati che i tuoi utenti hanno su Facebook: posizione, età, sesso, lingua (in cui hanno l' account impostato) e interessi e comportamenti.



Gli interessi e i comportamenti sono legati alle caratteristiche che gli utenti hanno espresso nel loro profilo del social network: la loro professione, il loro stato civile, le pagine che preferiscono, ecc. Nel caso di un blog di cucina, avremo più possibilità di generare interesse per gli utenti che sono interessati a questa disciplina, quindi selezioneremo gli interessi correlati: programmi di cucina, chef famosi, altri blog di cucina, marchi, ecc.



Infine puoi anche scegliere altri tipi di connessioni relative alla tua pagina, alla tua app o agli eventi del tuo pixel. Ciò è particolarmente utile per escludere utenti che non si desidera influenzare. Ad esempio, se quello che stiamo cercando è di attirare nuovi utenti sul nostro blog, sarebbe interessante evitare chi ci ha già visitato.



Mentre riempiamo queste opzioni, Facebook indicherà a quali potenziali utenti possiamo incidere con questa segmentazione e se la nostra segmentazione è troppo concreta o troppo ampia:



Disposizione

Le possibilità offerte dai siti offerti da Facebook sono molto ampie e vanno oltre i diversi formati che possono offrire all'interno del social network stesso, coinvolgendo altre piattaforme come Instagram o siti Web e pagine all'interno della sua rete (Rete di pubblico).



Se ciò che vogliamo è apparire in alcuni specifici punti di contatto, dobbiamo selezionare noi stessi dall'opzione di "Modifica posizioni":



Inoltre, possiamo anche scegliere quali dispositivi apparire, in modo che se fossimo nell'ipotesi di un'applicazione sviluppata solo per Android, possiamo evitare di lasciare i dispositivi IO. O se il nostro pubblico è in maggioranza mobile, elimina l'opzione di apparire anche in ufficio per ottimizzare l'investimento.



Fai attenzione: se selezioni alcuni siti specifici, Facebook può distribuire i tuoi contenuti su piattaforme o siti web a cui non desideri associare il tuo marchio (ad esempio: Tinder o pagine di scommesse). Assicurati di fermarti nelle impostazioni di esclusione.



Budget e consegna

È importante decidere quanto investire e quando vogliamo apparire.



Sul bilancio, si può scegliere di definire un importo complessivo per l'intera durata della campagna (voglio consumare 50 € da distribuire in tutta la campagna come Facebook crea ottimale), o di un'indennità giornaliera (15 giorni la mia campagna durerà, voglio che 5 € vengano consumati ogni giorno). Ciò dipenderà da quanto irregolare o costante desideri che il tuo investimento sia distribuito in base a ciò che vuoi ottenere.



Quindi puoi decidere se delimitare la tua offerta in un momento specifico o meno. Inoltre, un po 'più tardi hai la possibilità di scegliere in quali orari specifici vuoi che il tuo annuncio venga pubblicato e in quali giorni. Immagina che il tuo caso riguardi la promozione di un marchio di alcol associato alla vita notturna, potrebbe essere più sensato che i tuoi annunci appaiano nei fine settimana durante la sera.



Ed è il momento di decidere la tua offerta. Ancora una volta, Facebook ci lascia scegliere, questa volta tra l'offerta automatica basata sul prezzo più basso possibile o l'offerta massima. Qui la raccomandazione è che se è la prima volta che lavori con un pubblico specifico, scegli la prima opzione.





L'ultimo pezzo della campagna é l'annuncio stesso.

All'inizio abbiamo parlato delle decisioni prese in ciascuno dei passaggi che influenzano quanto segue, quindi a seconda dell'obiettivo e della posizione che hai scelto, le tue possibilità di personalizzazione saranno l'una o l'altra. Se ad esempio la tua idea è montare una campagna Storie di Instagram con target di traffico, Facebook ti darà la possibilità di caricare video da 9:16, ma se quello che volevi era prendere traffico da Facebook al tuo sito web, le opzioni saranno diverse.



Attenzione: se hai scelto di apparire in entrambi, quello che Facebook farà sarà un adattamento del pezzo disegnato per Facebook in Storie Instagram, qualcosa che di solito non dà una buona immagine. Se vuoi essere in entrambi i luoghi, la nostra raccomandazione è che tu faccia un ADS specifico per ogni annuncio.



Facebook ti offre anche la possibilità di promuovere come annuncio una pubblicazione che hai già caricato organicamente. In tal caso devi solo sceglierlo e basta. Un trucco: se non riesci a trovare la pubblicazione, puoi individuarla inserendo il tuo ID.



Poiché si tratta di impostare campagne su Facebook Ads da zero, continueremo a supporre che non vuoi promuovere qualcosa sulla tua bacheca, ma che vuoi fare una pubblicazione parallela. Questo è ciò che è noto come post scuro (perché è un post che non è visto sulla tua pagina).



Se hai scelto l'obiettivo del traffico, avrai spazi di testo diversi da personalizzare, e ancora una volta la cosa migliore è che testi l'efficacia delle diverse combinazioni:



Finalmente puoi personalizzare l'invito all'azione che vuoi visualizzare nel tuo annuncio, a seconda del tuo obiettivo: vedere di più, acquistare, maggiori informazioni ...



Quando completi tutti gli elementi, a destra puoi vedere il risultato finale del tuo annuncio. Controlla bene come vedi in ciascuna delle disposizioni che hai scelto, perché se ad esempio hai scelto un titolo troppo lungo, nell'anteprima della scrivania dell'annuncio non si può tagliare ma nel cellulare sì, e questo potrebbe influire sui risultati.



Se hai seguito tutti i passaggi, dovresti avere la campagna pronta per la pubblicazione facendo clic sul pulsante verde che vedrai in basso a destra dell'editor. Se c'è stato un errore in ciò che hai configurato, non preoccuparti, Facebook di solito li rileva e ti avvisa con icone con esclamazioni che indicano quale sia l'errore.



Sai cosa tocca adesso? Test, test e test per ottimizzare il tuo investimento al massimo. Coraggio! Un ottima alternativa è rivolgersi ai professionisti del settore che cureranno la tua campagna ottimizzando i costi e ottenendo seguaci reali e a target con la tua pagina.