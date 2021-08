Come sarà il mondo quando la tecnologia batterà la civiltà?

Sabina Guzzanti si riscopre romanzista di successo con il suo primo lavoro, e ce ne parla in Villa Comunale a Nardò

“Anno 2119. Dopo una lunga serie di catastrofi ambientali, pandemie e sconvolgimenti di ogni sorta i superstiti sono stati costretti a sottomettersi a un regime ingiusto ma stabile, liberamente ispirato al feudalesimo. La società è formata da un centinaio di milioni di arcimiliardari onnipotenti e tre miliardi di migranti ambientali senza diritto di voto, raggruppati in grandi campi di accoglienza, sui lembi di terra risparmiati dall'innalzamento delle acque.”



Con una sinossi così viene quasi difficile pensare che sia il romanzo di Sabina Guzzanti, eppure l’attrice e comica d’eccezione ha sorpreso tutti con la sua sensibilità e, ovviamente, con la capacità di divertire con personaggi incredibili.



Sarà in Villa Comunale a Nardò giovedì 12 agosto, protagonista della rassegna Crocevia per lo Ionio, organizzata dal Presìdio del Libro di Nardò con il patrocinio dell’Assessorato alle Attività Culturali del Comune di Nardò e della Regione Puglia.



“La nostra regione è da sempre, da millenni, apprezzata per la sua capacità di accogliere e far proprie le culture e le esperienze del mondo intero.” spiega Massimiliano Caputo, responsabile del Presìdio. “La sfida ora è accogliere la sensibilità della Guzzanti e recepire i messaggi contenuti nel suo bellissimo romanzo: che la terra è una sola e che l’umanità corre ogni giorno di più il rischio di diventare meno umana.”



Oggi più che mai l’etica, il rispetto della terra, la riscoperta dei valori di socialità e condivisione sono al centro del dibattito di ogni giorno. 2119. La disfatta dei Sapiens, edito da HarperCollins, sarà sicuramente una grande fonte di ispirazione e confronto.



