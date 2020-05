Come torneremo a vivere i locali di risorazione? Un sondaggio su 1.400 persone rivela le aspettative dei clienti in Veneto

Ferro Beverage, azienda leader nel settore beverage per l'Horeca, ha condotto una survey per comprendere le aspettative dei consumatori finali e il loro desiderio di tornare a interagire con tutto il mondo della ristorazione.

Quali misure sanitarie sono ritenute più importanti? Cosa si richiede al ristoratore? Con che frequenza si tornerà a frequentare i locali?



Al termine di un lockdown durato più di due mesi, l’azienda di Castelfranco Veneto leader nella distribuzione di bevande per il settore HO.RE.CA. (hotel, ristoranti, caffè, bar, pub, wine bar e pizzerie), ha lanciato un sondaggio sul territorio per indagare quali misure di sicurezza le persone si aspettano di trovare all’interno dei propri locali preferiti.



Ferro Beverage ha posto 14 quesiti in merito coprendo un campione di quasi 1.400 persone nel Veneto che hanno risposto a domande di vario genere riguardanti i dispositivi di sicurezza individuale, abitudini di consumo e offerte dei locali.



L'obiettivo del lavoro svolto dalla famiglia Ferro è riconducibile alla volontà di porre chiarezza e offrire ai propri clienti informazioni e dati utili per aumentare la consapevolezza delle aspettative del pubblico.



I dati ricavati dal survey permetteranno alle realtà coinvolte di organizzarsi per soddisfare la clientela, attivandosi con anticipo e predisponendo il proprio locale di tutte le misure di sicurezza necessarie.



Dal sondaggio si deduce che il pubblico si aspetta di trovare maggiormente all'interno del locale gel disinfettante e un corretto distanziamento dei tavoli, ritenendo al contempo un'abitudine necessaria l'utilizzo delle mascherine. Meno rilevante (nella percezione del cliente) è la presenza di misuratori di temperatura e menù monouso.



Dati importanti si possono ricavare anche sulla percentuale di frequenza con la quale i clienti abituali si presenteranno al locale, il budget che spenderanno, l'aspettativa sul rapporto qualità prezzo dell'offerta, l'utilità di un servizio delivery e indicazioni su come comunicare le novità introdotte dal locale stesso.