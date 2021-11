Compie 2 anni il numero verde SOS PANCREAS donato dalla Puglia all’Italia, giovedì 18 novembre Teatro Piccinni, Giornata Mondiale Lotta al Tumore del Pancreas

il Teatro Piccinni ospiterà giovedì 18 novembre, alle ore 17, il secondo workshop della prevenzione del tumore del pancreas. In tutto il mondo, sempre il giovedì 18 novembre, si celebrerà la Giornata Mondiale contro il Tumore al Pancreas.

Si metteranno insieme le forze dell’Associazione Unipancreas, Il Sogno di Arlecchino Ricerca e Tutela della Biodiversità, tutti i Lions della Puglia, il Teatro Pubblico Pugliese, il Comune di Bari. In un talk show di 1 ora e mezza – a ingresso gratuito - con scienziati di fama internazionale, si cercherà di rispondere alle domande degli ammalati, dei sopravvissuti, dei care givers, e dei familiari che temono di ammalarsi della stessa terribile malattia.



Perché tanta attenzione proprio verso questa patologia tumorale? La tragica risposta è nei numeri: 3 malati su 4 di tumore al pancreas entro un anno non sopravvive. Fra i fattori scatenanti c’è lo stile di vita con obesità e fumo di sigarette, alcool fra i fattori scatenanti. Nel Mezzogiorno, purtroppo, l’obesità è dilagante anche fra i bambini.



Abbiamo in preparazione il MANIFESTO della LOTTA AL TUMORE DEL PANCREAS, in cui i 10 specialisti (dagli scienziati fino ai sopravvissuti ed i volontari) metteranno INSIEME i 10 punti FONDAMENTALI.



In più, proprio il 18 novembre 2021, sta per compiere due anni il numero verde SOS PANCREAS, nato in Puglia e disposizione di tutta l’Italia nel primo workshop 2019 alla vigilia della pandemia che ha poi aggravato la prevenzione tumorale e rallentato troppo in modo gravissimo le diagnosi.



Siamo convinti che dedicare uno spazio alla vigilia dell’evento con una intervista a vostra scelta ad uno o due dei partecipanti, possa essere di enorme aiuto ai tanti che soffrono per questo temibile male.



I posti a sedere sono 225, il doppio della sala di hotel del primo workshop, con ingresso gratuito prenotando al numero 045-4858022, e chissà se saranno sufficienti per la grande richiesta di aiuto che arriva quotidianamente al numero verde (donato da una azienda di Altamura).