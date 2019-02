Complex Science Consulting porta lo studio dei sistemi complessi nel Salento

Big Data, Sistemi Complessi e Natural Language Processing a Lecce tramite un nuovo polo di attrazione per collaborazioni nazionali e internazionali per lo studio del linguaggio come sistema complesso.

Complex Science Consulting (CSC, www.compscicons.net) è un’attività di consulenza scientifica operante nel settore della data science per il processamento del linguaggio naturale. Impiegata in collaborazioni scientifiche internazionali, l’attività ha i suoi uffici a Lecce ed è stata fondata dal Dr. Massimo Stella, PhD in Complex Systems Simulation presso la University of Southampton (Southampton, UK), alumnus del Santa Fe Institute (New Mexico, US) per lo studio dei sistemi complessi e membro dell’Institute of Physics, (London, UK), dal 2016. Il Dr. Stella è anche membro del Concilio della Complex Systems Society ed è autore di 25 pubblicazioni internazionali su riviste di settore.



Complex Science Consulting si concentra su modelli per lo studio e la predizione di pattern linguistici, basati sull’unione innovativa di tecniche di psicolinguistica, metodi automatici di machine learning e intelligenza artificiale e metodi matematici della scienza della complessità come le reti complesse multi-livello. L’idea fondamentale di tali modelli è che il linguaggio è un sistema complesso, dove singole unità apparentemente semplici si combinano per dar luogo a strutture via via più ricche di informazione. Ad esempio, la combinazione di fonemi dà luogo ad una parola con un certo significato e una combinazione di parole dà luogo ad una frase con certi contenuti semantici ed emozionali. Scoprire la struttura delle interazioni tra queste unità vuol dire ottenere un’informazione importante per comprendere e predire processi cognitivi legati al linguaggio come: l’apprendimento delle parole nei primi anni d'età, la percezione emozionale o l’attitudine verso un dato fenomeno o ancora il declino cognitivo sotto malattie debilitanti come l’afasia, l’Alzheimer o la schizofrenia.



Forte di un’esperienza pluriennale nel campo della ricerca, con diversi periodi spesi in mobilità presso laboratori internazionali e multidisciplinari in Europa e in US, Complex Science Consulting coniuga il problem solving tecnico di data science e network science con un’attitudine alla comunicazione efficace tra discipline e background. Lo studio di processi cognitivi e linguistici richiede infatti la capacità di saper collaborare in squadra e cooperare, in inglese, con esperti di una moltitudine di settori al di fuori della data science, abilità essenziale per poter concludere con successo progetti interdisciplinari e innovativi.



Complex Science Consulting si occupa anche di approcci innovativi all’Educazione, un importante punto di applicazione per l’IA, le scienze della complessità e la cognitive network science. CSC è attiva nell’organizzazione di alcuni simposi internazionali mirati a promuovere la didattica delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) insieme a professionisti dell’educazione, ricercatori e professori universitari.



Per ulteriori informazioni o per entrare in contatto si rimanda all’indirizzo internet (www.compscicons.net) o al profilo ufficiale Twitter (https://twitter.com/ConsultComplex).