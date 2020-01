Comune di Grottammare e Unione Sportiva Acli Marche, 2020, un anno di attività sportive

Positivi i dati del 2019

GROTTAMMARE – L’alleanza tra Unione Sportiva Acli Marche e amministrazione comunale, in tema di sport e salute, è stata presentata nel corso di una conferenza stampa in municipio.



“Abbiamo consolidato – ha detto l’assessore allo sport ed alla salute Alessandra Biocca – la collaborazione avviata nel corso del 2019 con l’Unione Sportiva Acli ampliando le attività che saranno proposte ai cittadini nel corso del 2020. Voglio evidenziare l’importanza della collaborazione esistente con l’assessorato alle politiche sociali e la rete creata con altri enti per realizzare queste iniziative che hanno anche un importante aspetto dal punto di vista della socializzazione. Siamo inoltre molto soddisfatti dell’organizzazione del corso di autodifesa che prenderà il via la prossima settimana e che ha già 50 iscritti”.



“Lavorando insieme – ha detto l’assessore alle politiche sociali Monica Pomili – si riescono a dare maggiori risposte alla cittadinanza. Questi progetti sono fondamentali rispetto all’incremento dell’attività fisica ma danno anche maggiori opportunità di aggregazione della quale si sente sempre più il bisogno”.



“Oggi facciamo il punto della situazione – ha detto il consigliere comunale delegato allo sport Alessandra Mosca – su diverse iniziative tra loro coordinate e che vanno in un’unica direzione. Il corso di autodifesa è un vero e proprio progetto integrato perché non insegna solo a difendere ma anche a rivendicare i propri diritti ed a comprendere che prima di una violenza fisica c’è spesso una violenza psicologica che va assolutamente riconosciuta e deve essere un vero e proprio campanello di allarme”.



Da parte del responsabile nazionale del settore sport salute dell’Unione Sportiva Acli Massimo De Girolamo è arrivato un forte apprezzamento per le iniziative in programma. “Vogliamo testimoniare – ha detto – il sostegno a queste iniziative territoriali. Nelle Marche le attività non sono episodiche ma strutturate nel tempo e questo è assolutamente positivo in termini di risultati ottenuti. L’Unione Sportiva Acli Marche è quella che ha avuto più attenzione per l’area dello sport e salute ed è la Regione che ha capito come crescere sviluppando attività importanti che coinvolgono tutte le fasce della popolazione come lo yoga, l’attività fisica per gli anziani e le camminate”.



“Il Coni – ha detto il delegato provinciale del Coni Armando De Vincentis – deve molto agli enti di promozione sportiva che da sempre portano avanti iniziative di miglioramento della condizione fisica dei cittadini. L’Unione Sportiva Acli Marche ha realizzato nel territorio provinciale tanti progetto di vario genere che rappresentano un aiuto straordinario al tessuto sociale. Quando poi si trovano enti pubblici disponibili a portare avanti in partenariato le attività i risultati sono migliori”.



“Parte un nuovo anno ricco di iniziative – ha detto il presidente regionale dell’Unione Sportiva Acli Giulio Lucidi – ed i progetti che realizziamo nel territorio del comune di Grottammare sono davvero numerosi e di vario genere. Un ringraziamento va gli operatori che svolgono le attività di yoga, autodifesa, camminate e ginnastica per anziani e che quotidianamente operano sul campo ed a tutti i partner comprese Regione Marche, Asur Marche, Teatro delle foglie e Qualis Lab.”.



Il corso gratuito di autodifesa si svolgerà dal 4 febbraio al 10 marzo si svolgerà ogni martedì dalle ore 20,30 alle ore 21,30 presso la Palestra provinciale dell’Istituto Fazzini/Mercantini in via Salvo d’Acquisto. Il corso sarà tenuto dall’istruttore di krav maga Emanuele Conti e dal suo staff. Ad oggi ci sono 50 iscritte. “Equilibrio e movimento per la salute” è un corso gratuito di ginnastica a corpo libero e posturale che si svolge ogni lunedì e mercoledì dalle ore 9 alle ore 11 (2 turni) presso il Centro anziani Ischia I in via Domenico Bruni 2 Grottammare. Il corso è tenuto dall’insegnante prof.ssa Sara Piunti. Ad oggi ci sono 78 iscritti. Nel corso dell’anno 2019 sono state realizzate 116 ore di lezione. Il “Corso di yoga olistico” si svolge ogni giovedì dalle ore 19 alle ore 20 presso Centro anziani Ischia I in via Domenico Bruni 2 Grottammare. Il corso è tenuto dall’insegnante Eugenia Brega. Ad oggi ci sono 37 iscritti. L’attività di collaborazione tra Comune di Grottammare ed Unione Sportiva Acli Marche è stata realizzata anche nel corso dell’anno 2019. Il corso “Equilibrio e movimento per la salute” ha fatto registrare ben 560 presenze (dal 23 settembre all’11 dicembre 2019 –date del monitoraggio). L’attività è stata svolta anche nel periodo estivo con lezioni in spiaggia presso il Circolo Nautico Club Ischia. Le “Camminate in acqua”, guidate dalla professoressa Vanessa Cicchi, che si sono svolte nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2019, con 42 ore di intervento, hanno visto la partecipazione di 77 persone (tra cui numerose turiste) e ben 537 presenze. Successo anche il “Corso di yoga olistico” con 59 iscritti.