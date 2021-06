Da Renord arriva il nuovo Renault Arkana

Da giugno disponibile nella concessionaria milanese il nuovo SUV ibrido, sportivo e spazioso della casa automobilistica francese

Milano, giugno 2021 - Simbolo della “Nouvelle Vague” della casa francese che vuole rinnovarsi diventando un punto di riferimento del settore per tecnologia, servizi ed energia pulita, nuovo Renault Arkana è da ora disponibile anche presso la concessionaria milanese Renord.

Dotato di una forte personalità ibrida, che si ritrova sia nello stile sia nelle motorizzazioni, Arkana promette un nuovo approccio ai SUV. Disponibile in sei colorazioni, oltre alla versione Intens, è presente anche l’allestimento R.S. Line, firmato Renault Sport, per rispondere alle attese dei clienti che aspirano alla forte differenziazione con un design dinamico.

Design

Con le sue linee eleganti, uno stile unico e aerodinamico ed un’altezza complessiva di 199 cm, Nuovo Arkana è un vero e proprio SUV, ideale per la famiglia, molto spazioso e confortevole.

La linea spiovente del tetto, che forma una curva dinamica e slanciata fino al portellone posteriore, sottolinea la dinamicità del veicolo, al cui centro della calandra si trova un logo Renault più grande rispetto ai soliti standard, posto nel mezzo di una linea cromata che, insieme agli altri inserti decorativi, le conferisce eleganza e raffinatezza.

Tecnologia

Dotato di tecnologia E-TECH Hybrid 145 cv, può anche contare sulle motorizzazioni performanti TCe 140 e 160 nella versione micro-ibrida da 12 volt per l’efficienza, la reattività e il piacere di guida.

La sua motorizzazione “full hybrid” si basa su una soluzione rivoluzionaria che è stata oggetto di oltre 150 brevetti e può contare sulle competenze di Renault in Formula 1, in particolare a livello di recupero energetico.

Connettività

Arkana detiene una delle maggiori superfici di visualizzazione del mercato, con un cluster a colori da 10” e un display centrale da 9,3” che consentono di beneficiare di:

RENAULT CONNECT, che permette la comunicazione tramite smartphone, Apple Car Play ed Android Auto, ma anche Google Search, TomTom Infotraffic e gli aggiornamenti automatici Over The Air.

MULTI-SENSE, per personalizzare l’ambiente di bordo e scegliere la modalità di guida (mysense, eco o sport).

La consolle centrale offre diversi vani portaoggetti, come la postazione per la ricarica a induzione degli smartphone, e presenta alcuni vani laterali, tra cui una rete portaoggetti nel lato passeggero.

Il freno di stazionamento elettrico automatico è dotato di funzione “Auto hold”, disponibile fin dal primo livello di equipaggiamento.



Abitabilità



Nuovo Arkana presenta un’abitabilità inedita per un modello con una linea coupé, soprattutto a livello dei sedili posteriori, dove si ha un raggio alle ginocchia di 211 mm, che lo rendono il migliore della categoria. Lo spazio disponibile per i piedi è di 305 mm ed è un riferimento per il mercato, proprio come gli 862 mm di altezza a filo padiglione al posteriore.

A livello di bagagliaio, Arkana ha un volume di carico generoso di 518 litri (480 litri nella versione E-TECH Hybrid), con kit di riparazione. E’ dotato anche di un pianale amovibile, da posizionare in funzione delle esigenze: in basso per sfruttare al massimo il volume di carico o in alto per caricare più facilmente gli oggetti pesanti.

Comfort

Il conducente può contare su un utilizzo assolutamente comodo dell’auto, in quanto, indipendentemente dalle condizioni, l’avviamento avviene sempre in modalità al 100% elettrica. Inoltre, poiché la trasmissione è priva di frizione, il motore termico non viene mai sollecitato eccessivamente. Ciò comporta che, da un lato, la coppia è disponibile immediatamente, garantendo un avviamento molto reattivo, mentre, dall’altro, riduce le emissioni di CO2.

Secondo il livello di allestimento, poi, i passeggeri dei sedili posteriori possono disporre di un ampio bracciolo centrale amovibile e di bocchette dell’aria regolabili dalla parte posteriore della consolle centrale.

La tenuta di strada di Nuovo Arkana è favorita dalle guide del retrotreno che offrono stabilità nelle curve ad alta velocità. I movimenti laterali sono limitati, anche sulle strade più ardue, e il comfort è migliorato grazie all’ottimizzazione degli ammortizzatori.





PROFILO ISTITUZIONALE:



Renord, concessionaria Renault, Nissan e Dacia, opera nel mercato dell’automobile da oltre 50 anni: con sette sedi, tra servizio vendita e assistenza, presenti sul territorio di Milano, Sesto San Giovanni e Monza, è tra le più importanti concessionarie della Lombardia.