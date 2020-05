Comunicato stampa, del 13/05/2020 Associazione Artistico Letteraria no profit Engel von Bergeiche

Dopo il successo della passata edizione del concorso, del 2019, questa volta vi proponiamo di scrivere sia a tema libero, che a tema: “Una goccia, per alleviar le pene di Mater Terra!”.

Dopo il successo della passata edizione del concorso, del 2019, questa volta vi proponiamo di scrivere sia a tema libero, che a tema: “Una goccia, per alleviar le pene di Mater Terra!”. Il tema quest’anno ha come Leitmotiv l’attuale scenario che stiamo vivendo insieme a Madre Terra. In un’epoca dove l’uomo ha distrutto e continua imperterrito nel suo processo, per il vile Dio denaro, innocenti soffrono e periscono, mentre Madre Terra sempre più depredata attende una goccia di speranza. Il messaggio del poeta-scrittore Engel von Bergeiche, lanciato attraverso la forza icastica della sua scrittura e della sua poesia, rappresenta ora come non mai una chiara denuncia dei mali del mondo: le aberrazioni dell’uomo, ovvero la violenza sui propri simili più deboli. Infatti, grazie alla sua vena poetica e alla sua verve, improntate ad un verismo genuino e pregnante, egli faceva sentire la sua voce per invocare un maggiore rispetto delle regole, delle leggi e del vivere civile e umano. Vogliamo ricordare, che quest’anno l’Associazione ha voluto promuovere il Concorso con l’accesso gratuito all'iscrizione delle varie sezioni, per essere vicini a tutti coloro che in questo momento stanno affrontando un periodo critico derivante dal corona virus. Essendo pensiero dell’Associazione Artistico Letteraria Engel von Bergeiche, che la letteratura e l’arte devono essere patrimonio di tutti e tutti devono avere la possibilità di esprimere i loro sentimenti, uniti sempre! Il concorso, si divide in due sezioni: una a tema libero e l’altra a tema “Una goccia, per alleviar le pene di Mater Terra”. Vi possono partecipare sia scrittori che artisti di tutte le età, coloro che sono minori dovranno far pervenire la domanda firmata da un genitore o tutore legale. Per quanto riguarda la reperibilità del bando potrete scaricarlo dal sito dell’Associazione, dalla pagina Facebook Associazione Artistico Letteraria no profit Engel von Bergeiche, dalla pagina del Comune di Ruvo del Monte (Pz), dalle pagine mediatiche del Management Salvo de Vita, sul Resto del Carlino e su vari tabloid della Basilicata, su Concorsi Letterari.it ecc. Il Gala per la Cerimonia di Premiazione si svolgerà nella bellissima terra di Lucania, quando vi sarà apertura da parte del Governo sulle restrizioni regionali del Corona virus. Nel caso in cui, vi fossero problematiche per restrizioni di spostamenti ed aperture per corona virus, tutti i premiati riceveranno a domicilio tramite posta il loro riconoscimento, a spese dell’associazione, con decisione di eseguire la manifestazione in tempi migliori. Vi aspettiamo in tanti perché crediamo nel potere della letteratura e dell’arte, strumenti di unione e patrimonio di tutti, come Mater Terra!



Per info scrivere a: assovonbergeiche@virgilio.it – tel. 3314612907 –



Associazione Artistico Letteraria no profit Engel von Bergeiche – c.f. 91357940377 – Mo





Ufficio Stampa: MP Impresa Dello Spettacolo