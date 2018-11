Con Ducati Verona, Scaligera Formazione forma giovani motoriparatori

A Verona la scuola professionale Scaligera Formazione insieme a Ducati Verona ha realizzato un secondo percorso di specializzazione sulle due ruote per gli studenti.

Grazie a Ducati Verona e alla scuola di formazione professionale Scaligera Formazione, anche quest’anno gli studenti della Qualifica Automotive di Scaligera Formazione hanno potuto seguire un corso di specializzazione sulla riparazione delle moto. Protagonista le vere Ducati, le Rosse di Borgo Panigale, simbolo del nostro Made In Italy.

La scuola ha coordinato il progetto mettendo a disposizione attrezzature e laboratori mentre l’azienda Ducati Verona (Red Bike Srl), ha fornito gli esperti per le docenze e le proprie moto ma soprattutto ha certificato le competenze che i ragazzi potranno poi spendere nel mondo del lavoro.



Gli studenti che hanno frequentato il corso sono stati selezionati tra i ragazzi delle classi seconde e terze in base alla loro preparazione, motivazione e passione per questo particolare settore.



“Ducati Verona ha scelto di contribuire ad avvicinare gli studenti al mondo del lavoro, attraverso esperienze concrete” – ci spiega Mari Farinati responsabile marketing di Ducati Verona – “e così anche quest’anno abbiamo condiviso la proposta della scuola Scaligera Formazione, di realizzare insieme un percorso formativo per i ragazzi più appassionati che vorranno in futuro lavorare in questo settore. Siamo convinti che sia importante investire nella formazione delle nuove generazioni e consentire agli studenti di imparare attraverso l’esperienza conoscendo da vicino il mondo delle due ruote, molto più complesso e all’avanguardia di quanto si possa immaginare.”



Con questo corso la scuola e Ducati puntano a dare maggiori competenze agli allievi oltre a un’ulteriore certificazione con cui gli studenti di Scaligera Formazione potranno proporsi al mercato. Un percorso che possa aprire loro la prospettiva di attivarsi nel settore della riparazione moto in ambito sportivo e non.



Scaligera Formazione-Engim Veneto si occupa di formazione iniziale e continua, orientamento e servizi per il lavoro con accreditamento della Regione Veneto. Nelle sue tre sedi studiano circa 550 ragazzi, ed eroga 34 tra corsi a qualifica triennale, serali e corsi per diploma tecnico.

Engim Veneto è socio di Scaligera Formazione e insieme formano un gruppo di 10 Scuole di Formazione Professionale sul territorio regionale per un totale di oltre 3000 alunni.