Con Etico si diventa artigiani di sotenibilità

Il progetto di Amorim Cork Italia compie dieci anni, anni in cui un circolo virtuoso completo, il primo in Italia, è riuscito a donare nuova vita alle associazioni coinvolte e al sughero riciclato

La sostenibilità ambientale e sociale, oltre che economica di conseguenza, passa attraverso la condivisione di intenti e buone intenzioni che con il progetto ETICO di Amorim Cork Italia circolano ormai da ben dieci anni. Un compleanno di rilievo che non poteva essere celebrato meglio di così: verrà lanciata in questa stagione SUBER, la prima linea di oggetti di design realizzati interamente in Italia, con il sughero recuperato dal progetto stesso.



SUBER: il sogno



SUBER è rappresentato da pezzi unici fatti a mano, creati con la granina ottenuta dalla raccolta dei tappi intercettati dalle Onlus partecipanti al progetto ETICO. È quindi più di collezione di complementi d’arredo, meglio di un crowfunding: SUBER è l’occasione di dare una seconda vita ai tappi in sughero, che tornano in cantina e negli ambienti sotto nuove ed eleganti spoglie, in una resa quasi sartoriale, tale è il livello di personalizzazione possibile. Il circolo virtuoso generato trova così pieno compimento: una materia nobile, che una volta usata veniva gettata, si trasforma oggi in dettagli di eccellenza e artigianalità, assolutamente etici, made in Italy al 100% e ad alti livelli di esperienza estetica.



Il sogno è nato dieci anni fa, appunto con il percorso di sostenibilità ambientale, economica e sociale ETICO. Dall’idea di intercettare le centinaia di milioni di tappi in sughero usati che venivano gettati nella spazzatura, Amorim Cork Italia ha deciso di coinvolgere realtà associative e incentivarne la partecipazione con un doppio vantaggio: entrare a far parte di un circolo che dava una visibilità ancora più corale alle loro attività quotidiane e finanziare i propri progetti con un contributo economico corposo, derivante in parte dalla vendita dei tappi in sughero per farne granina per la bioedilizia, in parte dal contributo spontaneo che Amorim stessa dava loro per ogni tonnellata di sughero recuperato.



CASE HISTORY ETICO



Un esempio lampante è quello della onlus Fondazione Malattie del Sangue, che dal 2018 partecipa al progetto ETICO, con 5 volontari addetti alla raccolta dei tappi con due furgoni che quotidianamente coprono la Lombardia e parte del Piemonte, dove in una trentina di centri operano una cinquantina di persone che collaborano alla raccolta. Altri 5 volontari si occupano poi del controllo e della separazione dei tappi di sughero da altro materiale, lavorazione che viene fatta manualmente e richiede tempo e molta attenzione. Una filiera che negli anni ha visto intercettare e recuperare un quantitativo enorme di pezzi: nel 2018 13,96 tonnellate, nel 2019 13,94 e nel 2020, nonostante il lockdown, hanno visto spedire già 8,3 tonnellate e altre 4 sono pronte per l’invio. L’iniziativa della raccolta tappi rientra in uno degli scopi sociali della Fondazione Malattie del Sangue ed il ricavato della raccolta è interamente devoluto alla Ricerca Biologica dei tumori del sangue dell’Ematologia dell’Ospedale Niguarda di Milano. Dichiara a tal proposito il presidente, Enrico Barbieri: “Dal 1998, prima come Associazione poi come Fondazione Malattie del Sangue, FMS Onlus ha come scopo di migliorare le possibilità di cura e la qualità di vita delle persone affette da leucemie, linfomi, mielomi, anemie e malattie della coagulazione. Le attività, puntano all’eccellenza nei trattamenti farmacologici, nell’assistenza al paziente e nella ricerca clinica e biologica. In particolare FMS Onlus... i pazienti dell’Ematologia dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano possono contare su un maggior numero di medici specialisti ematologi (25% dell’equipe) e infermieri a disposizione dei reparti di degenza, dell’ambulatorio, del Day Hospital e del Centro Trapianti di Midollo; inoltre l’associazione mette a disposizione l’assistenza psicologica professionale per i pazienti ricoverati nel reparto di alta intensità di cura (www.malattiedelsangue.org)



LA FILIERA CHE GUARDA AL FUTURO



Un esempio fra decine di Associazioni sparse in tutta Italia, in cui la forza di volontà e l’incontro fortunato con il progetto ETICO ha permesso di ampliare le potenzialità di una Onlus impegnata nel sociale. Oggi, a occuparsi della frantumazione dei tappi in sughero usati c’è una Associazione a sua volta, la Cooperativa ArtiMestieri, che oltre a incentivare la raccolta di ETICO è anche protagonista appunto della resa in granina, poi ripresa dai designer di SUBER per realizzare portabottiglie, lampade, appendiabiti, sgabelli e vari dettagli di personalità capaci di scaldare ogni ambiente, con la classica e naturale texture del sughero, oppure di esprimere una personalità forte con le innovative stampe e colorazioni di appeal.



Nel suo presentare prodotti unici, realizzati a mano da artigiani italiani, la linea SUBER è così a tutti gli effetti un fiore all’occhiello per Amorim Cork Italia, che ne segue anche la distribuzione capillare su tutto il territorio nazionale, ma anche motivo di orgoglio nazionale trattandosi del primo circolo virtuoso completo realizzato da una singola azienda.



Il Gruppo Amorim è la prima azienda al mondo nella produzione di tappi in sughero, in grado di coprire da sola il 40% del mercato mondiale di questo comparto, e il 26% del mercato globale di chiusure per vino; conta 22 filiali distribuite nei principali paesi produttori di vino dei cinque continenti.



Amorim Cork Italia, con sede a Conegliano (Treviso), filiale italiana del Gruppo Amorim, si è confermata nel 2019 azienda leader del mercato del Paese. Con i suoi 56 dipendenti e una forza commerciale composta da 35 agenti, nel 2019 ha registrato oltre 614.000.000 di tappi venduti per un fatturato, in crescita, di 64 milioni di euro (+8% rispetto al 2018). La sua leadership è dovuta ad una solida rete tecnico-commerciale distribuita su tutto il territorio della penisola, ad un efficace servizio di assistenza pre e post vendita ma anche all’avanguardia dei suoi sistemi produttivi e gestionali e soprattutto del suo reparto Ricerca&Sviluppo, al quale si associa una spiccata sensibilità per la tutela dell’ambiente e in particolare per la salvaguardia delle foreste da sughero. Lo sguardo al futuro vede una sempre più solida alleanza tra Tecnologia e Natura, con la chiusura del circolo virtuoso avviato con ETICO grazie alla linea SUBER, design nato dalla granina dei tappi raccolti dalle onlus e riciclati. Accento vigoroso anche quello sulle risorse umane, con oltre 14 iniziative di work-life balance per una migliore armonia tra vita personale e lavorativa della grande famiglia Amorim.