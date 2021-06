Con il sistema di panni MEWA vantaggi per il clima. Oltre la pandemia

Dalla pandemia il clima uscirà vincitore: questo è evidente già oggi. Ma è anche chiaro che la diminuzione del sette per cento delle emissioni di CO2 nel 2020 rispetto all'anno precedente non fermerà il cambiamento climatico. Il sistema di panni MEWA conserva le risorse ed è sostenibile in tutto e per tutto.

L'aria è chiaramente migliorata, si vedono meno macchine e quasi nessun aereo. Non sorprendono quindi i risultati del rapporto annuale del network internazionale di ricerca Global Carbon Project: nel 2020 nel mondo sono state prodotte 2,4 gigatonnellate di emissioni di CO2 in meno rispetto al 2019. Sembra un dato rassicurante. Quindi siamo stati in grado di tornare un po' indietro nel tempo? Al contrario, il cambiamento climatico ha continuato ad essere alimentato, nonostante la pandemia. L'anno scorso, secondo la ricerca, sono stati emessi 34 gigatoni di gas serra e questo ha ulteriormente aumentato la concentrazione di CO2 nell'atmosfera. Tuttavia il 2020 è stato un buon anno per il clima, soprattutto perché ha introdotto o ha intensificato molte nuove soluzioni “ecologiche” come il telelavoro, gli eventi digitali piuttosto che i nuovi modelli di condivisione.



L'azienda tedesca MEWA offre panni di qualità con un sistema di condivisione, definito “Textilsharing”. Anche per la condivisione dei prodotti tessili vale lo stesso principio: evitare gli sprechi e condividere le cose. I panni non vengono quindi venduti, ma noleggiati in Full Service. Chi sceglie MEWA riceve la quantità necessaria di panni che vengono consegnati esattamente dove vengono utilizzati. Inoltre, l'autista MEWA porta uno o più contenitori di sicurezza SaCon, che servono per lo stoccaggio e il trasporto sicuro e conforme alle normative dei panni usati. Il giorno concordato l'autista raccoglie i panni per portarli a lavare. Naturalmente porta anche un carico di panni puliti, puliti anche sotto il profilo igienico. Questo sistema circolare è sostenibile a tutto tondo e non solo perché evita chili di rifiuti dannosi per l'ambiente e ogni panno può essere lavato fino a 50 volte. Anche una volta portato alla MEWA, infatti, il panno per la pulizia viene sottoposto a processi di lavaggio e asciugatura assolutamente ecologici.



La sostenibilità ha una lunga tradizione alla MEWA: il sistema di panni riutilizzabili e i processi attenti alla conservazione delle risorse, hanno caratterizzato la politica aziendale da oltre 110 anni. Già nel 1997 MEWA è stato il primo fornitore di servizi tessili a ricevere la certificazione ambientale internazionale ISO 14001. Attualmente MEWA lava ogni anno oltre 1 miliardo di panni per 190.000 clienti. Grazie a una tecnologia innovativa, i lubrificanti contenuti nei panni sporchi vengono filtrati e riutilizzati per riscaldare le linee di lavaggio e asciugatura. E questo è il bilancio annuale: una copertura dell'80% del fabbisogno di energia e un risparmio di sette milioni di litri di combustibile. Inoltre, l'ultramoderno sistema a cascata delle linee di lavaggio assicura un uso parsimonioso dell'acqua. I detergenti, utilizzati comunque in dosi minime, sono biodegradabili.



Con il sistema di panni MEWA, una fabbrica o un'officina possono essere rese più eco-logiche in poco tempo. Non ci sono più infatti i panni usa e getta da smaltire, che per essere prodotti emettono tra l'altro CO2. Il sistema di panni ha inoltre molti altri vantaggi: é una soluzione professionale e di alta qualità per ogni azienda, conveniente, fa risparmiare tempo e costi che possono essere calcolati con precisione.