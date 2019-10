Con le novità gourmet lanciate da Agromonte, il Natale ha il gusto autentico della Sicilia

Natale è il tempo degli incontri e degli scambi fatti di parole, gesti e sapori, tutti intorno alla stessa tavola. Per rendere felice chi ama le sorprese ma anche per chi desidera condividere il regalo con famiglia e amici, Agromonte ha ideato un cofanetto gourmet che celebra il gusto, la tradizione e l’artigianalità siciliana.

La scatola di latta firmata Agromonte è un inno al folclore e alla vitalità della terra iblea, fatta di colori, suoni, profumi autentici. Ma è anche un invito a viaggiare nel cuore dell’arte culinaria siciliana come recita il claim “Agromonte, O venite in Sicilia”. È un viaggio che inizia con l’assaggio delle tipicità dell’azienda ragusana, specializzata nella produzione di salse e passate a base di pomodoro ciliegino.

All’interno di questo scrigno del gusto incontriamo la salsa pronta di ciliegino, regina indiscussa della linea Salse; le migliori conserve della linea Bruschette, come quella alle olive, ai peperoni, al pomodoro ciliegino e ai carciofi; passando poi alla linea Pesti al basilico e alla siciliana; per finire con le Best Collection, come la bottarga e la ventresca di tonno.



Agromonte ci regala una selezione dei suoi prodotti più caratteristici, frutto di una lavorazione esclusivamente Made in Sicily.

I cofanetti regalo sono proposti in due varianti di colore, bianco e azzurro, e in due formati differenti: la scatola più piccola racchiude al suo interno la salsa pronta di ciliegino e quattro tipicità di Agromonte, l’altra custodisce, oltre alla salsa, otto delizie della tradizione sicula.



Cofanetto gourmet con 5 prodotti Agromonte e Cofanetto gourmet con 9 prodotti Agromonte



La Società Agricola Monterosso è ubicata nell’estremo lembo a Sudest della Sicilia, presso uno dei comuni della provincia di Ragusa più alti rispetto al livello del mare (circa 700mt), Chiaramonte Gulfi. Una moderna azienda consapevole di come la qualità del prodotto possa essere la chiave del successo. Secondo le diverse fasi stagionali l’azienda impiega da 25 a 150 collaboratori. La produzione giornaliera è di migliaia di unità, realizzate in varie tipologie di packaging: vaschette, vasi di varie dimensioni, bottiglie. L’attività di filiera nasce dalla produzione della materia prima in serra. Essa viene accuratamente selezionata da esperti per garantirne l’alto standard qualitativo.

Proprio sul fronte qualità, la Società Agricola Monterosso mette in atto una serie di iniziative che coinvolgono ogni attività: dalle scelte delle materie prime al dialogo con il consumatore finale. La politica della qualità si traduce quotidianamente in un’accurata selezione della materia prima disponibile tutto l’anno grazie alla coltivazione in ambiente protetto. I prodotti Agromonte sono certificati B.R.C. e I.F.S., inoltre l’azienda attua un rigoroso piano di auto controllo igienico sanitario, redatto dai nostri tecnici specializzati, e segue il sistema HACCP, come previsto dai regolamenti comunitari attualmente in vigore. Oltre ai prodotti ottenuti da agricoltura convenzionale, l’azienda trasforma i prodotti proveniente da agricoltura biologica ai sensi del REG. CE 837/07 E s.m.i