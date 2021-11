Con le nuove Magnum CIÙ CIÙ è ancora più festa

Arriva il momento delle feste in famiglia, o con gli amici, e quale occasione migliore per stappare una prestigiosa magnum Ciù Ciù? Una bollicina, o una di bianco ad accompagnare antipasti e primi, o una di un gran rosso...

Sono anche una bellissima idea regalo all'insegna del bio, infatti Ciù Ciù è un'azienda certificata biologica da oltre 20 anni (una delle prime aziende vinicole in Italia a farlo).



LE MAGNUM DI SPUMANTE PASSERINA E PECORINO

Sono i due spumanti biologici della cantina Ciù Ciù realizzati in versione Magnum, che possono essere regalati con una raffinata confezione coordinata. Pecorino Merlettaie Brut e Passerina Brut Altamarea



ALTA MAREA, vino spumante brut da uve Passerina

Spumante dal bel colore paglierino chiaro brillante, con una spuma consistente e morbida alimentata da un perlage fine e continuo, con profumi di fiori e frutti freschi sui quali emerge la zagara.

Prezzo al pubblico della magnum 23 euro.



MERLETTAIE BRUT, vino spumante brut da uve Pecorino

Di colore giallo paglierino deciso e brillante venato di verde, perlage sottile e continuo. Al naso esprime note fragranti di lieviti seguite da profumi floreali di fiori di tiglio e di biancospino, il tutto su un piacevole fondo minerale.

Prezzo al pubblico della magnum 30 euro.



RYMAROSÉ, vino spumante brut da uve Sangiovese

Perfetto come aperitivo, ha colore rosa tenue vivace e bella luminosità e perlage fine e persistente. Al naso profumi di piccoli frutti rossi appena maturi con note floreali e fruttate tropicali.

Prezzo al pubblico della magnum 25 euro.



ESPERANTO, Offida Rosso docg

Montepulciano e Cabernet, meticolosamente allevati e vinificati in purezza utilizzando barriques di rovere selezionate si uniscono in questo vino dal grande carattere e dalle potenti radici territoriali, con suggestioni internazionali.

Prezzo al pubblico della magnum 55 euro.



GOTICO, Rosso Piceno Superiore dop

Dai vigneti di Montepulciano e Sangiovese, un rosso rubino intenso, con riflessi violacei appena maturo e a cui la maturazione, ottimale dopo il terzo anno, conferisce vivacità, riflessi aranciati e vellutata morbidezza. Ampio, fruttato e floreale, un rosso dalla grande personalità.

Prezzo al pubblico della magnum 25 euro.



OPPIDUM, Rosso delle Marche igt

Montepulciano in purezza, ha colore rosso con riflessi viola, profumo denso ampio lievemente vanigliato, il sapore è ricco di corpo e morbido persistenti, esaltate dalla fermentazione in nobili legni.

Prezzo al pubblico della magnum 35 euro.