Con VOIspeed UCloud di TeamSystem Communication la digitalizzazione delle PMI e degli studi professionali è più facile, versatile e conveniente

Grazie alla possibilità d’integrare con la massima semplicità i servizi di telefonia con gestionali e software di terze parti, VOIspeed UCloud è in grado di fornire un significativo impulso alla produttività, permettendo al contempo di abbattere i costi di acquisto, manutenzione e aggiornamento dell’hardware, tipici dei tradizionali centralini telefonici.

TeamSystem Communication, Società del gruppo TeamSystem SpA, grazie agli elevati livelli d’integrazione messi a disposizione da VOIspeed UCloud, l’ultima versione della propria soluzione di telefonia software, fa compiere un ulteriore balzo in avanti al processo di digitalizzazione che sta da tempo coinvolgendo centinaia di migliaia di PMI e studi professionali.



Secondo un recente studio*, in Italia ci sono circa 800.000 centralini telefonici attivi, il 33% dei quali ha più di 4 anni ed è di tipo tradizionale. La stragrande maggioranza dei centralini, compresi quelli più recenti basati su tecnologie IP, però, non offre possibilità d'integrazione con gli altri software già in uso all’interno delle organizzazioni o, quando è prevista, lo fa in maniera limitata o a costi particolarmente elevati.



VOIspeed UCloud, soluzione software interamente made in Italy, oltre a un ventaglio di efficienti strumenti di comunicazione e collaborazione, come ad esempio sistemi di messaggistica, di pianificazione delle attività, voicemail e stato degli interni, offre anche la possibilità d’integrarsi con CRM e gestionali di qualunque tipo e brand, consentendo d'implementare reportistiche in tempo reale, di automatizzare l'apertura delle schede clienti e fornitori all’arrivo delle chiamate e di agevolare una gestione intelligente delle telefonate, dei messaggi di fine chiamata e molto altro ancora.



Per gli sviluppatori e per i system integrator sono disponibili una serie di semplici e potenti strumenti per l'integrazione dei servizi di telefonia con qualunque tipo di software, non solo quelli del mondo TeamSystem.



La filosofia su cui è basato VOIspeed UCloud garantisce la massima flessibilità e scalabilità, consentendo di scegliere il numero di interni in base alle esigenze del momento e, grazie ad una tecnologia Cloud proprietaria, permette l’utilizzo anche di linee tradizionali e locali. Tutti i servizi sono già inclusi, senza necessità quindi di acquistare moduli aggiuntivi, compresa l’app su mobile che permette di utilizzare il proprio smartphone come se fosse un interno del centralino, anche con la propria SIM.





“Le tecnologia VOIspeed è oggi utilizzata in oltre 1.600 Studi e in oltre 3.100 PMI, tutte realtà che hanno cambiato in modo radicale il loro approccio ai tradizionali strumenti comunicazione aziendale, che non sono più visti come entità separate, ma come strumenti software pienamente integrati con i loro gestionali e CRM.”, ha dichiarato Zeffirino Perini, CEO di TeamSystem Communication, che ha poi concluso: “Con VOIspeed UCloud, l’ultima versione della nostra piattaforma software, abbiamo raggiunto l’obiettivo di andare oltre il concetto di centralino, mettendo a disposizione su cloud tutti gli strumenti di comunicazione aziendale, rendendoli al contempo pronti per essere integrati con tutti gli altri software già utilizzati in azienda. Per poter essere vincenti su mercati ogni giorno più difficili, siamo convinti che la digitalizzazione, che vuol dire anche integrazione di strumenti e processi lavorativi, sia la strada maestra da seguire per gli studi e per le imprese che desiderano disporre di un reale vantaggio competitivo sulla concorrenza.”







*Fonte: DATABANK