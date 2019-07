Concerto indimenticabile del cantautore neomelodico napoletano Salvo De Vita al Cinema Max di Bazzano (Bo)

Grandi emozioni sabato 29 Giugno al Cinema Max di Bazzano (Bo) ove si è tenuto il concerto live del cantautore neomelodico napoletano Salvo De Vita tappa del Tour web "Amore e Poesia".

Amore e Poesia parole che hanno contrassegnato l’intera serata ricca di esibizioni di alto livello che hanno fatto sognare il pubblico a partire dai brani interamente autobiografici interpretati dallo stesso Salvo De Vita tra i quali “A mia figlia” brano scritto per dar voce al dramma vissuto da un genitore che, a causa di rancori e risentimenti, dovuti ad una separazione, mal gestita, viene costretto ad allontanarsi ingiustamente dalla propria figlia o figlio.



Molti gli artisti che si sono avvicendati sul palco:



Elvira Di Pilla, voce nota dell’ Impresa Della Spettacolo “MP” di cui Salvo De Vita è titolare, Renato Barbieri nota la sua partecipazione a “Tu sì que vales”, Anna Cavalli vincitrice delle selezioni per l’Emilia Romagna di Italian Talent Show, Angela Madonia in arte Nya insegnante nelle scuole "Music Academy" e "CdS", autrice di vari brani per Hit Mania Dance, Grabriella Vicino soprano, legata alla musica classica, che da qualche tempo si è avvicinata ai musical ed infine ma non per bravura Enrica Dardozzi, una vita vissuta tra due grandi passioni, aiutare il prossimo con il suo lavoro di erborista e il canto.



Tale serata non è stata solo all’insegna della musica, ma anche dell’Arte grazie alla poetessa Manuela Morosetti e Rosa Calderone presidentessa dell’Associazione Artistico Letteraria No Profit “Engel von Bergeiche”, della quale il Management Salvo De Vita Mecenate Ambasciatore.



Fonico e luci Dj Simon Key che da anni fa parte dello staff di Salvo De Vita.



La registrazione della sera verrà divulgata su TG7 Basilicata / Siderurgica TV / Radio Nuova Napoli.com



Ritroveremo gli artisti sopra menzionati e tutto lo staff di Salvo De Vita il 28 Luglio al Ristorante La Corte del Re di Boccaleone di Argenta Ferrara, per una cena spettacolo all’insegna del buon cibo e del divertimento.



Ufficio Stampa "MP" Impresa dello Spettacolo.