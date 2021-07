Concessionaria Auto Autopremium.: A Viterbo Adesso è concessionaria Kia, Seat e Cupra

Nuovi Brand, stesso servizio di qualità

La concessionaria auto usate e nuove Autopremium di Viterbo, da sempre punto di riferimento del mercato auto a Viterbo con auto e moto dei marchi BMW – MINI, dopo essere diventata concessionaria ufficiale Kia nel 2014, da Luglio 2021 ha ottenuto il mandato per i marchi SEAT e CUPRA.

Autopremium rinforza quindi la sua presenza sul territorio mettendo a disposizione della clientela due nuovi ed importanti brand automobilistici oltre al suo parco auto usate e a KM0 di tutti i brand



Ricordiamo che La "Total Customer care" è la filosofia di base della Concessionaria auto Autopremium che Le ha permesso di affermarsi, in poco tempo, in tutta l'area geografica di pertinenza.

I collaboratori della Concessionaria sono costantemente impegnati nella ricerca dell'eccellenza dei servizi proposti alla clientela, dalla consulenza all' acquisto di auto ai servizi finanziari, dalla manutenzione e assistenza alla ricambistica.



Il tutto avendo a cuore la fidelizzazione del cliente, costruita attraverso un solido rapporto di fiducia che dura nel tempo.



Per conoscere meglio la concessionaria auto Autopremium, potete recarvi presso la nuova sede sulla strada Cassia Nord al km, 86



Che servizi offre la concessionaria auto Autopremium?



VENDITA E NOLEGGIO AUTOVETTURE

Un team di consulenti preparati e appassionati guida il Cliente (privato o business) verso la migliore soluzione d'acquisto o noleggio dell'autovettura.



CAMBIO GOMME

Pneumatici estivi, invernali, M+S delle migliori marche. Servizio rapido di cambio gomme, gomme+cerchi, equilibratura e convergenza, possibilità di deposito.



MOBILITA' SOSTITUTIVA

Auto sostitutiva, servizio taxi, test-drive, accompagnamento per/da Viterbo centro



PICK UP AND DELIVERY

Previa prenotazione, e con validità nell’area urbana di Viterbo, è possibile usufruire del servizio di presa e riconsegna a domicilio della propria autovettura, in occasione di qualsiasi intervento di manutenzione e controllo da eseguirsi presso la nostra officina.



OFFICINA MECCATRONICA, CARROZZERIA E REVISIONI

Il personale di Autopremium, altamente specializzato e certificato dalle Case Madri di riferimento, è in grado di svolgere qualsiasi intervento di meccanica ed elettronica, con tempi e costi certi



CARROZZERIA E REVISIONI

Servizi di Carrozzeria e Revisione Ministeriale erogati in collaborazione con le primarie realtà locali



VENDITA RICAMBI E ACCESSORI

Ricambi, accessori e life-style originali, consulenza dedicata all’acquisto (anche on-line), garanzia ufficiale della casa madre, finanziamenti specifici.



STRUMENTI FINANZIARI E ASSICURATIVI

Finanziamenti con e senza maxi-rata finale, leasing con e senza servizi e soluzioni “buy-back” erogati dalle finanziarie direttamente collegate alla Casa Madre o dai principali istituti privati operanti in Italia. Possibilità di includere nel prodotto finanziario l’assicurazione, il pacchetto di manutenzione pre-pagata e qualsiasi altro servizio correlato all’autovettura.