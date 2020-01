Concluso il progetto “Potenziamento dei laboratori territoriali di prevenzione del tumore al seno”

Coinvolto il territorio delle regioni Marche ed Abruzzo

Si è concluso il mese di dicembre il progetto “Potenziamento dei laboratori territoriali di prevenzione del tumore al seno” realizzato dalla Cooperativa DLM grazie ad un contributo offerto dalla Susan G. Komen Onlus.



Si è trattato di una lunga serie di iniziative che sono state avviate nel mese di maggio 2019 grazie alla collaborazione del Comune di Grottammare, assessorato alla salute ed allo sport, di Coop Alleanza 3.0, della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, della Pro Loco di Martinsicuro, di Asd Sen Dao, di ASD Pol Ita Dance School, del Comune di Folignano, di ASD Agort Art, di ASD Fitwave e dell’Associazione Hozho.



Il progetto è stato finalizzato a promuovere l’attività fisica come strumento di contrasto all’insorgere di varie patologie e tra queste il tumore al seno i cui dati sono sempre più allarmanti in termini di coinvolgimento di persone.



Nei 7 mesi di attività sono state organizzati 9 corsi gratuiti di varie attività (zumba, ginnastica a corpo libero, yoga, taijiquan, qi gong, yoga) per un totale di 78 ore di intervento e ben 252 persone coinvolte.

Le attività sono state svolte nel territorio di due regioni (Marche ed Abruzzo), tre province (Ascoli, Teramo e Fermo) e Folignano, Grottammare, Martinsicuro, Spinetoli, Ascoli, Colli, San Benedetto e Pedaso.