Concluso “Summer Yoga” ad Ascoli

ASCOLI – Domenica primo settembre si è conclusa, con l’ultimo appuntamento, l’iniziativa “Summer Yoga” che si è svolta in città a partire dal mese di luglio con lezioni gratuite ogni domenica davanti alla chiesa della Santissima Annunziata.



Sono state cento, in totale, le persone provenienti non solo ad Ascoli ma anche da comuni limitrofi e non, che hanno seguito le lezioni tenute dall’insegnante Eugenia Brega.



Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione tra U.S. Acli Marche, Teatro delle foglie, e Comune di Ascoli Piceno, assessorato alla cultura.



Proprio l’assessore alla cultura del Comune di Ascoli Piceno professoressa Donatella Ferretti ha chiuso l’ultima lezione ringraziando i partecipanti e gli organizzatori ed evidenziando da un lato l’importanza della pratica dell’attività fisica per i cittadini, dall’altro l’opportunità di valorizzazione di splendidi spazi cittadini, come quelli nei pressi della chiesa della Santissima Annunziata, attraverso queste iniziative.