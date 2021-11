Concorso pubblico unificato 700 CPS INFERMIERI

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di settecento posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere, categoria D, a tempo indeterminato, per le aziende, enti ed istituti del Servizio sanitario regionale della Liguria

AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA DI GENOVA



Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di settecento posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere, categoria D, a tempo indeterminato, per le aziende, enti ed istituti del Servizio sanitario regionale della Liguria, di cui centoquarantasette posti riservati ai volontari delle Forze armate. (GU n.86 del 29-10-2021)



In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 385 in data 13 ottobre 2021, e’ indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di settecento posti a tempo indeterminato, di collaboratore professionale sanitario – infermiere, categoria D, di cui centoquarantasette riservati ai volontari delle Forze armate congedati senza demerito dalle ferme contratte, ai sensi dell’art. 1014, comma 3 del decreto legislativo n. 66/2010, per le aziende, enti ed istituti del Servizio sanitatio regionale della Liguria. Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».