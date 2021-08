Confcommercio: la sostenibilità è anche sociale

Landoor, un esempio di PMI che innova nelle Persone

Nell'ambito di una serie di incontri con cui l’associazione ItaliaProfessioni si propone di aiutare imprese e professionisti a definire una strategia di “business sostenibile”, il 10 giugno 2021 è stato organizzato un primo webinar intitolato Ripartire con la sostenibilità: numeri, casi e strumenti per guidare le aziende lombarde verso la ripresa. Nel corso del convegno, grazie all’analisi di casi e dati significativi raccolti da alcune aziende lombarde, un gruppo interdisciplinare di esperti ha delineato un piano operativo volto a rendere l’adozione di politiche di sostenibilità sempre più strategica per le imprese, per gli stakeholder e in ultima analisi per il bene del Pianeta – nella consapevolezza che migliorare l’affidabilità e la reputazione aziendale è anche la conditio sine qua non per attrarre risorse economiche dal tanto atteso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) elaborato dal Governo italiano e accettato dall'Unione Europea.



Nell’incontro, moderato da Alexander H. Bell (partner dello studio legale Bell Valsecchi) e introdotto da Massimo Maria Molla (presidente di ItaliaProfessioni) e Giovanna Mavellia, (segretario generale di Confcommercio Lombardia), si sono avvicendati sei interventi. Alessandra Ghisleri (fondatrice di Euromedia Research) ha presentato i “numeri della sostenibilità” nell’attuale situazione nazionale. Andrea De Cillis ha fatto il punto sul livello di sostenibilità tra le aziende associate a Confcommercio Lombardia. Alfio Valsecchi (socio dello studio legale Bell Valsecchi) ha illustrato i vantaggi di una strategia aziendale sostenibile nel contesto post-pandemia. Cesara Pasini (presidente di APCO, Associazione Professionale Italiana Consulenti di Management) si è soffermata sull’importanza del comunicare bene i traguardi di sostenibilità raggiunti dalle aziende. Chiara Fanelli (dello Studio Associato Pirovano) è intervenuta esponendo il caso dell’azienda A.G. Bellavite come esemplare nell’impegno per la riduzione dell’impatto ambientale. Adele Nardulli ha presentato un intervento dal titolo Un esempio virtuoso di sostenibilità sociale in una PMI: il caso Landoor (l’azienda fornitrice di servizi linguistici di cui è fondatrice e CEO).



I punti salienti dell’intervento di Adele Nardulli



Dopo una breve presentazione dell’azienda, Nardulli si è soffermata sul modello di sostenibilità socio-economica, l’approccio human-to-human che sta alla base del programma Weldoor®, sintesi di trent’anni di attività imprenditoriale fondati sull’ascolto delle persone e sul loro benessere individuale. Il piano poggia su quattro capisaldi − Persone, Prosperità, Governance, Pianeta – ma è sul binomio Persone e Prosperità che si è incentrato il suo intervento.



Le Persone e tutto ciò che ne promuove il benessere e la crescita sono il cardine di tutta la filosofia aziendale Landoor. Questa attenzione si traduce nel concreto in iniziative che garantiscono la massima flessibilità oraria e spaziale e il benessere lavorativo, con l’introduzione di smart working e smart office ben prima che l’emergenza COVID li portasse alla ribalta per tutte le aziende. A questi si affianca il focus sulla gender equity, l’inclusione generazionale, il rispetto della dignità, dell’uguaglianza e dei diritti umani, nonché la promozione delle competenze per il futuro, sotto forma di formazione continua, networking e stretta collaborazione con il mondo accademico.



È convinzione di Landoor che l’attenzione alle Persone sia inscindibile dalla Prosperità dell’azienda, declinabile in termini di innovazione dei servizi, attraction e retention dei talenti (che, potendo scegliere, preferiscono un ecosistema lavorativo le cui priorità includono relazioni e networking, crescita e formazione, benessere e ascolto, al di là della remunerazione economica) e un notevole contributo allo sviluppo della comunità di appartenenza con iniziative di condivisione della sostenibilità sociale sul territorio. Tra queste, il programma di benessere aziendale Weldoor Fitness e Wellness & Health, esteso sia a dipendenti e collaboratori di Landoor sia all’ intera community di Copernico, a cui si aggiungono iniziative culturali e di informazione sanitaria aperte anche a clienti e fornitori e da ultimo, ma non meno rilevanti, vari progetti di Responsabilità sociale di impresa (CSR) in collaborazione con importanti associazioni, fondazioni, università e aziende.



Gli obiettivi di Governance, integrati nell’accordo integrativo aziendale, nelle politiche aziendali e nel Piano degli obiettivi 2021 riprendono molti dei punti già elencati sopra, come benessere lavorativo e lavoro «smart», un programma di lifelong learning per dipendenti e collaboratori, uguaglianza di genere e inclusione, ricerca e sviluppo, digitalizzazione e leadership generativa – ovvero un approccio condiviso che si fonda sulla partecipazione dei rappresentanti delle varie divisioni aziendali a un tavolo di coinvolgimento paritetico. Tali politiche sono state sancite ufficialmente da un accordo integrativo stipulato con il sindacato nel 2019, già considerato da molte parti un esempio pionieristico di contrattazione sociale in una PMI con meno di 15 dipendenti e che tra l’altro garantisce un risparmio fiscale/contributivo sui premi di produzione, basandosi sul presupposto che le politiche di sostenibilità sociale in materia di benessere aziendale e welfare etico siano un deciso boost per la crescita e la produttività aziendale.



Sostenibilità sociale, dunque, seppure il Pianeta resti al centro delle preoccupazioni aziendali, da cui la scelta di stabilire la propria sede in coworking sostenibili − tanto a Milano per la sede centrale, quanto a Londra, Parigi e Berlino per i correspondent offices −, ma soprattutto l’adozione di sempre più avanzate tecnologie volte a ridurre al massimo l’impatto ecologico dei servizi di Landoor: digitalizzazione e smaterializzazione dei processi per evitare il più possibile l’uso della carta e impiego di hardware e software che consentano il lavoro da remoto e il servizio di interpretariato a distanza per ridurre l’impronta ecologica, anche sul fronte della mobilità. Landoor è inoltre attiva promotrice dell’istanza di digitalizzazione di asseverazioni e legalizzazioni delle traduzioni giurate presso tribunali, procure e consolati portata avanti nell’ambito dell’associazione di categoria Federlingue sin dall’inizio della pandemia.



Un impegno multiforme e assiduo, quello dell’agenzia di traduzioni Landoor, basato sulla concezione dell’azienda come laboratorio di skills, certo, ma anche di umanità. Una visione in cui sono di importanza cruciale la crescita e la valorizzazione dell’individuo e, in ultima istanza, il miglioramento della società stessa.