Conferenza stampa: Fondazione Vento presenta ufficialmente l’App ‘Sbullit Action’

Fondazione Vento e il Presidente Mario Zamboni presenteranno ufficialmente il 16 gennaio 2020 presso la Sede di Banca Intesa San Paolo a Pesaro l’innovativo progetto ‘Sbullit Action’, un laboratorio “diverso” studiato appositamente per essere un luogo dove le persone, soprattutto i giovani e le vittime di soprusi, abbiano la possibilità tramite una App di reintegrarsi e risollevarsi dalle esperienze negative vissute, esprimendo ed evidenziando il loro disagio utilizzando svariate forme creative.



Sbullit Action è un progetto unico nel suo genere, che vedrà impegnati nel sociale artisti, sportivi, enti, imprenditori, associazioni, fondazioni, uniti nell'intento di offrire ai giovani un futuro migliore, una collaborazione tra gli attori primari dell’economia, del sociale, della politica, del mondo imprenditoriale, oltre ad una stretta collaborazione con l’ambiente accademico, le scuole primarie e secondarie, gli istituti d’arte, le università.



Tra gli interventi previsti alla conferenza stampa:

- Mario Zamboni Presidente Fondazione Vento quale promotore del progetto

- Matteo Ricci Sindaco del Comune di Pesaro

- Enzo Belloni Assessore del Comune di Pesaro

- Andrea Biancani Assessore Regione Marche

- Samuele Garofoli Presidente Marche Music College

- Federico Talè Assessore alla Sanità Regione Marche

- Ernesto Cimino Generale di Brigata della polizia Penitenziaria

- Erika Morri Fondatrice del progetto “Quanto io valgo, tu vali”

Moderatrice: Patrizia Fabretti, CEO Blu Wom Milano e Ufficio Stampa ‘Sbullit Action’



La App offre la possibilità per i ragazzi di giocare o da soli o in gruppi e di entrare anche in una pagina “contatti di aiuto” nella quale sono inseriti i numeri telefonici da chiamare per segnalare abusi o violenza psicologica.



Sbullit Action, dopo un primo rodaggio locale nella zona di Fano, sarà operativo a livello nazionale da gennaio 2020.



Per realizzare l'intero progetto è stata costituita una associazione di rete alla quale prendono parte:



- Giulio Mancino, Andrea Sozzi e Lorenzo Forcellini, titolari della Digital Ideators.

La Digital Ideators è un’agenzia radicata nel pesarese ma operante in ambito nazionale e

internazionale, sempre più affermata nello sviluppo software che conta al suo interno un team in grado di sviluppare siti web, app e sistemi gestionali con tutti i principali linguaggi di programmazione attualmente utilizzati.





- Escudo volley, che da anni si occupa dello sport giovanile coinvolgendo le scuole del territorio.



- Marche Music College, Creativity è uno spazio dell’App che serve a mettere in contatto i tantissimi ragazzi interessati alla musica, alla fotografia, al cinema, alla scrittura, ai fumetti, alla pittura, all’elaborazione.grafica.o.3D.



- Quando io Valgo tu Vali, progetto studiato da Erika Morri il cui obbiettivo è contribuire alla crescita dei ragazzi e delle ragazze lavorando sulle diverse sensibilità ed attitudini che vanno esprimendosi nel mondo sportivo ed artistico, creando un’occasione di confronto all’interno delle classi.



- Emanuele Villani, Developer che realizza giochi educativi tramite App. per smartphone.



Le idee che queste persone hanno avuto coinvolgono varie attività tra cui lo sport, la musica e la creatività in genere e mirano a mettere in contatto i ragazzi o le classi intere facendole lavorare a progetti condivisi, aumentando la loro autostima e ad assumere un comportamento etico nei confronti dei loro coetanei.



Molti i patrocini ricevuti fino ad oggi tra cui: Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, Università di Parma, Comitato Italiano Paralimpico, Coni, Gazzetta dello Sport, Regione Marche, Provincia di Pesaro e Urbino, Comune di Parma, Comune di Fano, Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna, Ombudsman delle Marche, Club 107 Frecce Tricolori.











