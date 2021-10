Congresso Agorà 2021: tutti i numeri di un evento di costante successo

Numeri strabilianti quelli che fanno dell’annuale appuntamento scientifico firmato Agorà un evento di costante successo: 4786 partecipanti, oltre 500 contributi scientifici, più di 10 live injection in diretta, un cadaver lab con live injection in diretta, oltre 100 espositori presenti, più di 30 workshop, 3 sale training, una sessione gratuita dedicata a fare chiarezza sugli adempimenti Covid 19 nelle strutture sanitarie, un corso dedicato agli assistenti di Medicina Estetica…sono solo alcune delle tematiche che hanno animato la tre giorni scientifica milanese. Un evento unico che ogni anno prosegue e rinnova il costante ed innovativo cammino di scienza, formazione ed innovazione per la Medicina Estetica

Si è concluso sabato 16 ottobre 2021 a Milano, il Congresso di Medicina Estetica organizzato da Agorà - Società Scientifica Italiana di Medicina ad Indirizzo Estetico.



A due anni dalla pandemia e dalle numerose restrizioni e regole vigenti i numeri non hanno tradito le aspettative ma anzi hanno avvalorato la costante crescita del settore.



Un appuntamento annuale dai numeri strabilianti: 4786 partecipanti, oltre 500 contributi scientifici, più di 10 live injection in diretta, un cadaver lab con live injection in diretta, oltre 100 espositori presenti, più di 30 workshop, 3 sale training, una sessione gratuita dedicata a fare chiarezza sugli adempimenti Covid 19 nelle strutture sanitarie, un corso dedicato agli assistenti di Medicina Estetica…sono solo alcune delle tematiche che hanno animato la tre giorni scientifica milanese.



Un evento di riferimento a livello nazionale e dal carattere sempre più internazionale con tematiche di grande rilevanza scientifica, formativa ed informativa: “anche per questo 2021 abbiamo avuto l’onore di poter contare su un parterre di opinion leader di elevato calibro che si sono confrontati sulle nuove frontiere di un settore in costante ascesa nel pieno rispetto dei desideri e della cura dei pazienti ma anche delle linee guida della letteratura scientifica, della sicurezza sui trattamenti effettuati e sui medical device impiegati. Per noi questo è il vero sinonimo della Medicina Estetica: una medicina sempre più all’avanguardia ma vicina ai pazienti, che cura e previene senza stravolgere ma soprattutto sicura, formata ed informata. Una medicina che è sinonimo di sicurezza dove la tutela della salute dei pazienti e quindi il controllo da chi, dove e come viene esercitata la professione deve essere imprescindibile e fondamentale.” - commenta il Prof. Alberto Massirone – Presidente della Società Scientifica di Medicina ad Indirizzo Estetico Agorà e Direttore della sua omonima Scuola quadriennale post-universitaria per Medici Estetici.



Non sono mancate, anche per questa edizione, le preziose collaborazioni con le più importanti Società Scientifiche affini alla Medicina Estetica confermandosi quindi le Giornate Specialistiche dedicate alla Dermatologia, Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica e alla Ginecologia ed Andrologia Funzionali ed Estetiche. Sessioni congressuali di alto rilievo, workshop, sessioni coordinate e attività specifiche della nostra Società Scientifica hanno dato corpo ad un contenitore sempre più vivo, dinamico ed originale rivelando un segnale oggettivo: la voglia di una sempre maggiore qualità, ricerca di approfondimento, confronto e aggiornamento scientifico quale vero motore delle evoluzioni scientifiche, tecnologiche e metodologiche in Medicina Estetica. “Ogni anno è per me una grande soddisfazione constatare quanto il Congresso Agorà venga “vissuto” sia in termini di partecipazione che di vivacità di contenuti. Tre giorni intensi, ricchi di novità scientifiche, esperienze cliniche e dibattiti stimolanti, che hanno offerto numerosi spunti di riflessione per capire le nuove sfide che la Medicina Estetica dovrà essere pronta ad affrontare: una Medicina Estetica sempre più all’avanguardia, innovativa ma soprattutto sicura, con professionisti sempre più formati e aggiornati atti a ricercare il benessere psico-fisico del paziente, rafforzando con lui un rapporto di fiducia per trovare e sviluppare il proprio e miglior percorso terapeutico”, conclude il Prof. Alberto Massirone.



Non resta quindi che confermare l’appuntamento per la prossima edizione 2022 per continuare insieme il cammino di scienza, sicurezza, formazione ed innovazione per la Medicina Estetica.