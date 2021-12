Conguagli regolatori e tariffari servizio idrico: la Corte di Cassazione conferma l'illegittimità delle richieste delle società idriche

Violato il principio di irretroattività della legge civile Codacons: avete ricevuto un conguaglio di qualsiasi tipo? Potete rivolgervi al Codacons per far valere i vostri diritti - contattateci 02/29419096 o info@codaconslombardia.it

Cronaca Milano e Lombardia: una recentissima sentenza della Corte di Cassazione ha sancito l'illegittimità del comportamento posto in essere da una società idrica che aveva imputato ad un consumatore in bolletta un addebito extra di 53,05 € sotto la voce "per conguagli recuperi tariffari".

Tale comportamento veniva giustificato dal fatto che la società idrica richiamava alcune Delibere ARERA che avrebbe consentito tale addebito.

La controversia è stata oggetto di un successivo procedimento giudiziario conclusosi con la sentenza della Corte di Cassazione che ha dato ragione al consumatore.



Codacons: "La Sentenza è di grande importanza perché sancisce l'illegittimità di un comportamento posto in essere da alcune società idriche gravemente lesivo dei diritti dei cittadini, ossia quello di addebitare ulteriori spese al medesimo a distanza di parecchi anni dall'emissione ed il pagamento delle bollette - denuncia il Presidente Nazionale del Codacons, Marco Donzelli - i Supremi Giudici hanno ritenuto che la modalità di recupero per compensare i mancati ricavi di anni pregressi fosse in palese contrasto con il principio di irretroattività delle tariffe vigente in materia, facendo illegittimamente retroagire gli effetti della Delibera del 2014 (come tale provvedimento amministrativo).



Avete anche voi ricevuto un conguaglio?



