Coniato per HEINZ BECK il primo NFT al mondo legato a un cuoco tristellato Michelin

Il primo NFT (Non-Fungible Token) al mondo legato ad una “dine wine and art experience” senza precedenti, firmata da uno chef tristellato Michelin, è stato creato a Dubai in occasione di una cena di Heinz Beck (La Pergola, Waldorf Astoria Roma***) al suo ristorante Social nella metropoli degli Emirati Arabi Uniti. L’eccezionale ed irripetibile esperienza culinaria è stata abbinata alla degustazione di grandi vini italiani, tutti parte dell’Italian Wine Crypto Bank (IWCB www.italianwinecryptobank.io) che ha promosso l’iniziativa insieme a Crypto Dinewineart (www.cryptodinewineart.com), la sigla specializzata nella creazione di rari NFT legati al mondo del food and wine di altissima qualità.

Il conio di questo NFT è di portata storica non solo perché si tratta del primo della serie ma perché Heinz Beck è anche l'autore del dipinto che lo rappresenta. Una circostanza che lo rende ancora più pregevole perché ha anche una grande relazione con la vita e la carriera di Beck che è diventato uno chef - e che chef! – ma il suo sogno di adolescente era quello di diventare pittore. Fu il padre a dissuaderlo e ad indirizzarlo alle arti culinarie, ma Beck non ha mai smesso di coltivare in privato la pittura.



Questa volta però il raro dipinto originale di Beck su cui è stato coniato l’NFT è stato debitamente distrutto e vivrà in eterno, inalterabile, grazie alle tecnologie blockchain, solo nei 35 NFT coniati. Sarà interessante vedere se i possessori di questo NFT, peraltro il primo di una serie di sei, lo manterranno o lo metteranno sul mercato, e a quale prezzo.



I vini in abbinamento alla “experience” dell’NFT di Heinz Beck sono stati selezionati tra le prestigiosissime aziende vinicole italiane partner dell’Italian Wine Crypto Bank: Mazzei ("Castello di Fonterutoli" Chianti Classico Gran Selezione DOCG 2017), Michele Satta ("Giovin Re" Bianco Bolgheri IGT 2017), Tua Rita (" Per Sempre "Syrah Toscana IGT 2018 e "Sese" Passito di Pantelleria DOP 2018), Podere La Regola ("L'eccezione" Brut Nature Metodo Classico NV) e Argiano. Per l’occasione questa ultima cantina è stata rappresentata dal CEO ed enologo Bernardino Sani, volato apposta a Dubai, che ha introdotto uno dei vini della serata (il “Solengo” Toscana IGT 2018) ma ha anche annunciato il lancio di un NFT legato al loro Brunello Di Montalcino DOCG 2016 magnum, parte della collezione Catch 22 dell’Italian Wine Crypto Bank.



