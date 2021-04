Connect2Italy.com: grazie a “2Italy Magazine” molti investono in Italia. I nuovi Trend del Turismo

Connect2Italy è una piattaforma B2B finalizzata a creare relazioni affidabili tra operatori, tra venditori italiani e acquirenti internazionali.

E’ nato il LOYALTY PROGRAM per i Buyers internazionali ed è scaricabile in pdf il primo numero di “2Italy”, che si rivolge ad oltre 9000 Tour Operators nel Mondo che abitualmente vendono Italia, al fine di stimolare con iniziative, idee viaggio e scoperte per chi è interessato a “comprare” esperienze italiane insolite. Tra queste:



Le Ville di Lusso, grande trend dell'estate 2021, confermata in Toscana una pratica da oltre 100K per 2 mesi di rental, con servizi annessi (conciergerie, butler, piscina, auto)



Indian Wedding di un'importante famiglia indiana, che sta selezionando, tra i membri di C2I, ove celebrare il bellissimo giorno (periodo: ottobre 2021, circa 100 pax, Portofino, Lago di Como, Venezia, Amalfi le desiderata, 5 giorni con due di celebrazioni e attività annesse)



Il Viaggio religioso, crescono ogni giorno le richieste di circuiti a indirizzo culturale e religioso, in particolar modo dagli USA e Latinoamerica. Focus su pernottamenti in ex monasteri



Richiesta specifica dal Brasile, da un grosso operatore wedding, per organizzare un matrimonio nel 2022, nella Valle delle Orchidee in Cilento dopo aver letto il magazine online https://www.flipsnack.com/EB65A999E8C/2italy-mag-march-edition/full-view.html



Connect2Italy ha rivoluzionato il concetto di “contatto costante tra professionisti” nel mondo del turismo, raccogliendo, promuovendo e commercializzando proposte turistiche uniche per chi ama l’autenticità e l’esclusività del fare esperienza in Italia.



Connect2Italy mette a supporto dei membri italiani un team di professionisti commerciali specializzati. I membri hanno la facoltà di essere in contatto 24/24 con Tour Operator internazionali specializzati nel prodotto italiano e che sono sempre alla ricerca di un prodotto attualizzato, soprattutto in questa fase di numerosi cambiamenti.



Come funziona: una “business lounge virtuale” affidabile e conforme dove i Tour Operator, che abitualmente acquistano l'Italia e sono sempre alla ricerca di nuove soluzioni. Tutti sono in contatto attraverso strumenti digitali come il sistema di messaggistica istantanea e meeting alert con realtà turistiche italiane, senza partecipare a fiere internazionali o investire nella costruzione di una rete commerciale di valore. Beneficiando dei rapporti istituzionali mondiali nati in quasi vent'anni di turismo, i buyer presenti e attivi sulla piattaforma potranno beneficiare non solo di accrescere la propria conoscenza dell'Italia, ma anche di partecipare come Hosted Buyer a Fiere Internazionali Italiane e Fam Trip. La piattaforma è online e funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ogni giorno aumenta il numero di soluzioni particolari e uniche per organizzare un viaggio in Italia indimenticabile per i tuoi viaggiatori.



Vivi affascinanti storie italiane, entra nel club e diventa un membro!



www.connect2italy.com



business@manciniworldwide.com