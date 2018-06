Conoscere la cocaina con 200 libretti a Bedizzole.

Oltre 200 opuscoli della serie "La Verità sulla Cocaina" sono stati distribuiti nella cassette postali delle abitazioni, raggiungendo così 200 famiglie con informazioni oneste e complete sulle sostanze. In questo modo i ragazzi possono venire informati rompendo il tabù che generalmente si crea nelle famiglie.

Le informazioni danno conoscenza e permettono di prendere decisioni con competenza.



Per questo, i volontari di "Mondo Libero dalla Droga" hanno distribuito opuscoli informativi a Bedizzole. Essi contengono informazioni di tipo storico o in relazione ai metodi di assunzione. "Estratta dalle foglie di coca, veniva originariamente prodotta come antidolorifico. Il più delle volte viene 'sniffata', con la polvere inalata che penetra nel flusso sanguigno attraverso i tessuti nasali. Può anche essere ingerita o sfregata su altre mucose come ad esempio le gengive. Per assorbirla più velocemente i tossicomani se la iniettano, il che aumenta sostanzialmente il rischio di overdose. L’assorbimento si velocizza anche inalandola come fumo o vapore, senza i rischi dell’iniezione."



I libretti poi informano i ragazzi sugli effetti immediati della cocaina che comprendono respiro affannoso, pupille dilatate, comportamento stravagante, eccentrico e a volte violento, allucinazioni, intensa euforia, ansia, paranoia, panico e psicosi.



C'è anche la sezione "Cosa ti diranno gli spacciatori" che contiene molte delle bugie utilizzate. Per citarne alcune: “ti tirerà un po’ su”, “ti renderà un figo”, e naturalmente “la cocaina renderà la tua vita una festa”.



La campagna “La Verità sulla droga”



Attingendo a decenni di esperienza nel campo della prevenzione alla droga, il programma "La Verità sulla Droga" comunica in modo efficace i fatti reali relativi all’uso di droga, sia su base individuale sia tramite comunicazioni ad ampio raggio.



Gli interessati possono trovano una informazione completa, quanto oggettiva, che affronta gli argomenti in modo semplice, ma non banale.



La campagna "La verità sulla droga" è stata istituita dalla Chiesa di Scientology. Tutte le attività della associazione sono non confessionali, non discriminatorie e non a fine di lucro. I materiali di comunicazione sono disponibili per chiunque li voglia esaminare ed utilizzare per contribuire alla prevenzione sui giovani affinché, loro per primi, crescano nella consapevolezza della piaga che l'uso di sostanze viene a determinare nelle loro vite.



I volontari si sono ispirati alle parole di L. Ron Hubbard: “un essere è di valore solo nella misura in cui può essere utile agli altri”.



Dal sito della campagna: "noalladroga.org" è possibile richiedere un kit informativo gratuito.