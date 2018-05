Conoscersi meglio. Consapevolezza e assertività di Federica Curzi: presentazione a Porto San Giorgio

Federica Curzi presenta Conoscersi meglio. Consapevolezza e assertività domenica 13 maggio a Porto San Giorgio presso il Caffè Moretto

Domenica 13 maggio alle ore 17,30 Federica Curzi presenta Conoscersi meglio, consapevolezza e assertività presso il Caffè Moretto in via Ugo Foscolo, 39 - Porto San Giorgio (FM).

L'evento si inserisce nella rassegna denominata "Un Caffè con l'Autore", una serie di incontri per la presentazione di libri organizzati in una location insolita con l'intento di avvicinare maggiormente le persone creando un interesse alla lettura e valorizzando gli autori che esprimono attraverso le pagine emozioni e sentimenti. Appuntamento collegato con l'iniziativa nazionale "Maggio dei Libri", la campagna nazionale di valorizzazione della lettura come elemento di crescita personale e collettiva dal Ministero della Cultura.



Cosa significa assertività? Si può imparare ad essere assertivi, ad essere consapevoli di sé e degli altri, rispettosi di se stessi e allo stesso tempo delle altre persone, positivi, con una buona capacità comunicativa e una forte serenità di fondo?



Di questi e altri argomenti si discuterà nel corso della presentazione del volume Conoscersi meglio.



Il libro nasce dall’esperienza diretta maturata durante i corsi di formazione, nei quali l’autrice è stata docente. Esperienza derivante quindi dal confronto continuo con persone diverse fra loro. Proprio da questi scambi continui con la gente nasce il bisogno di parlare di assertività.

Nel volume l’autrice suggerisce consigli, forse imperativi per chi decide di cambiare atteggiamento per stare meglio con se stesso e con gli altri, imparando l’assertività, perché cambiare è possibile, cambiando il proprio modo di pensare e le proprie abitudini.



Federica Curzi è nata ad Ancona ed è laureata in Psicologia a Padova.

Nel 2015 ha pubblicato, con Edizioni Psiconline, Conoscersi meglio.

Consapevolezza e assertività.

Organizza incontri di Crescita personale per donne, svolge conferenze sullo sviluppo dell’assertività del pensiero positivo e gestione delle emozioni.

Oggi vive nelle Marche, in un piccolo paese sul mare, dove lavora come Psicologa Clinica.

Con Edizioni Psiconline pubblicherà: Le emozioni. Un magico mondo da vivere.