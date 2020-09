Consigli Su Come Organizzare un Matrimonio in Italia Se Vivi All'estero

Immagina di trovarti a pianificare un matrimonio. Sei seduto lì davanti al tuo PC e ti senti un po ‘sopraffatto per non dire altro. Non sai da dove iniziare: quale location, quale paese, ci sarà bisogno di un wedding planner? Ecco alcuni consigli da tenere in considerazione per organizzare un matrimonio in Italia.

Quale tipo di matrimonio vuoi?

Prima ancora di iniziare la tua ricerca, vale la pena investire in un bellissimo taccuino e una penna (ovviamente scintillante), e scrivere come vedi effettivamente quel giorno nella tua mente, come vuoi che la giornata si svolga e prenditi del tempo per pensare a ciò che è importante per entrambi gli sposi, avere un’idea chiara del budget e idealmente quanti ospiti parteciperanno al tuo matrimonio.

Spesso gli sposi raccontano come immaginano il giorno del loro matrimonio. Potrebbero dire che vogliono sposarsi in Toscana, (che per la maggior parte delle persone significa dolci colline, vigneti, rustici casali) ma poi quando si chiede loro di chiudere gli occhi e dire cosa vedono, in realtà si trovano in riva al mare. Certo, c’è una zona costiera in Toscana, ma la maggior parte delle persone immagina le dolci colline e non sono neanche lontanamente vicine alla costa. Allora cosa puoi vedere quando chiudi gli occhi?

Un altro esempio, è quando le spose dicono che vogliono un matrimonio sulla spiaggia, ma poi descrivono il loro abito da sposa ideale, le loro scarpe, il velo ecc. Di solito un segno che un matrimonio sulla spiaggia non è l’opzione migliore, poiché i matrimoni sulla spiaggia sono più adatti a quelli che voglio un vestito fluttuante e un’esperienza a piedi nudi.



10 parole per descrivere il perfetto matrimonio italiano

Il mio sarebbe …. sognante, sul mare, Vestito fluttuante, a piedi nudi, musica dal vivo, ottimo cibo, peonie, amore, unico, intimo. Una volta che hai capito cosa vuoi, puoi iniziare a personalizzare la tua ricerca per trovare la migliore wedding planner e la location più adatta… ma prima di farlo, alcune altre cose da considerare



Qual è il momento migliore per sposarsi in Italia?

Direi giugno o settembre. Cerca di evitare la fine di luglio e agosto perché fa molto caldo ed è molto affollato. Se siete insegnanti o avete figli nel vostro gruppo che sono in età scolare e dovete sposarvi durante le vacanze scolastiche, assicuratevi di sposarvi il più tardi possibile durante la giornata per evitare il caldo. A volte però, anche durante il tramonto a luglio e agosto, fa ancora caldo e umido. Se decidi di sposarti a settembre, dal 10 settembre circa le giornate si accorciano, quindi punta a una cerimonia a metà pomeriggio, poiché il sole tramonterà molto prima che a giugno, quando hai giornate molto più lunghe.

Molte coppie vanno in Italia e si aspettano il sole, ma può piovere. Ricorda però che in Italia c’è un detto, “Sposa Bagnata, Sposa Fortunata”. Di recente ho assistito a un matrimonio sotto la pioggia (pioggia molto leggera), ed è stato uno dei matrimoni più intimi a cui abbia partecipato. Considera sempre le opzioni per un piano B in caso di pioggia.



Hai bisogno di una Wedding Planner per il tuo matrimonio italiano?

La risposta è si. Trovare qualcuno che ti aiuti a guidarti attraverso l’intero processo di pianificazione è importante per avere il matrimonio dei tuoi sogni. Ci sono tanti modi diversi in cui un wedding planner può aiutarti (alcuni dei quali sono elencati di seguito). Tuttavia, ognuno è diverso e alcuni propongono più di altri, quindi quando cerchi un pianificatore, assicurati che possano aiutarti con tutto ciò di cui hai bisogno e che non ci siano limitazioni / restrizioni. La maggior parte dei wedding planner sa chi è la loro coppia ideale e in realtà desidera lavorare con persone che la pensano allo stesso modo. È tutta una questione di connessione, quindi leggi la biografia del pianificatore sul suo sito web, se ti piace quello che leggi, sei a metà strada. Senti la connessione? Cerca sempre di chiedere consigli anche alla tua famiglia e ai tuoi amici. Potrebbero aver partecipato a un matrimonio in Italia e potrebbero avere un buon contatto per te.



Ecco alcuni modi in cui un wedding planner può aiutarti

• Competenze linguistiche, tradurre i tuoi sogni in realtà

• Aiutarti attraverso la procedura legale per il matrimonio in Italia

• Aiutare gli ospiti con i trasferimenti in hotel

• Ti presentano i loro fornitori, che saranno testati e saranno altamente raccomandati

• Essere lì per te in tutto e per tutto per aiutarti e assisterti durante il matrimonio

• Essere presenti prima del matrimonio, il giorno del matrimonio stesso e oltre.

• I wedding planner nella maggior parte dei casi possono effettivamente farti risparmiare denaro

Scegliere il pianificatore perfetto è essenziale, possono condividere tutti i loro consigli con te e aiutarti a pianificare la giornata perfetta. Un consiglio importante è scegliere un wedding planner che abbia una conoscenza specialistica della zona in cui si sta valutando di sposarsi.



Il Budget

Si tratta di un argomento difficile, soprattutto all’inizio quando stai cercando di avere un’idea di quanto possa costare un matrimonio in Italia. Certo, alcune zone sono meno costose di altre. Ad esempio la Toscana è solitamente più costosa della vicina Umbria – Praiano in Costiera Amalfitana tende a costare meno di Positano. Se hai un’idea del tuo budget approssimativo che coprirà la quota di pianificazione del matrimonio, il luogo / il cibo, la musica, i fiori, la torta, i capelli / il trucco, il fotografo e il videografo, allora è davvero un buon inizio e se dici al tuo pianificatore qual è il tuo budget, può suggerirti luoghi adatti in Italia che funzioneranno.



Gli Invitati

Una delle considerazioni più importanti: prenditi del tempo per scrivere una lista degli invitati e avere un’idea di quanti parteciperanno al matrimonio. La scelta di una città in Italia che sia a misura di ospite è molto importante. Ad esempio, se sai che stai invitando ospiti anziani, o genitori con bambini, un matrimonio a Positano non sarebbe una buona idea, poiché ci sono molti passaggi stretti e impervi. È importante anche trovare un posto che abbia una buona gamma di hotel e appartamenti per tutte le tasche e tutti i gusti. La maggior parte degli ospiti ai matrimoni rimarrà almeno 4 o 5 giorni (in media) e spesso ne fanno una vacanza, quindi ci sono spiagge nelle vicinanze, una buona gamma di ristoranti?

Quando invii i tuoi inviti, un consiglio utile (che i tuoi invitati vorranno sapere) è quello di dare ai tuoi ospiti alcune informazioni sull’aeroporto più vicino, sul costo medio di un volo e di un hotel, quanto dista la location dall’aeroporto, e il costo dei trasferimenti. Li aiuterà a decidere se possono permettersi di partecipare o meno. Il tuo pianificatore può aiutarti a raccogliere queste informazioni. Un altro consiglio è dare ai tuoi ospiti molto preavviso in modo che possano pianificare e risparmiare. La maggior parte delle coppie prenota il proprio matrimoni ALMENO un anno prima, ove possibile.

Anche la comunicazione con gli ospiti è importante, quindi creare un gruppo Watsapp o un gruppo Facebook segreto per gli invitati al matrimonio è una buona idea.



Capelli e Trucco

Questo è qualcosa che molte spose chiedono già nelle prime fasi. La maggior parte dei wedding planner lavora a stretto contatto con un team accuratamente selezionato per il matrimonio e può consigliarti fantastici parrucchieri e truccatori per il tuo giorno. Entrambi includeranno una prova prima del matrimonio. Ricorda che una prova è proprio questo, quindi se non sei soddisfatta del primo risultato, fai notare cosa ti piace o cosa non ti piace, e saranno più che felici di continuare a lavorare finché non sarà perfetto.



Fotografo / Videografo

Scegliere un fotografo, un videografo o entrambi è una decisione molto importante e devi scegliere con attenzione. Si tratta di una questione di CONNESSIONE, quindi leggi le loro Biografie, poi guarda le foto / video. Quando troverai il fotografo giusto per te, te ne accorgerai. I professionistu più bravi e apprezzati, vengono prenotati molto presto, quindi non lasciare questa parte della pianificazione all’ultimo minuto. Una volta prenotato il tuo matrimonio, inizia a cercare un fotografo o videografo o entrambi. Quando prenoti un fotografo o un videografo, chiedi quanto tempo dovrai aspettare prima che le tue immagini / video siano pronti. Possono essere necessarie 8-12 settimane (a volte di più), quindi vale la pena saperlo.



Luna di miele

Prima di partire per la luna di miele, rimani nella città in cui ti sposerai per alcuni giorni una volta che tutti i tuoi ospiti saranno partiti, non affrettarti. Durante le celebrazioni del matrimonio, sei impegnata a salutare la famiglia e i vecchi amici, e spesso non hai molto tempo per goderti il posto… quindi il mio consiglio è di rimanere qualche giorno e scoprire davvero la città e i suoi dintorni.



Arriva in Italia almeno un giorno prima degli invitati

Prova, ove possibile, a partire qualche giorno prima dell’arrivo dei tuoi primi ospiti. Solo così avrai un po’ di tempo per discutere gli ultimi dettagli con il tuo pianificatore, prendere il sole e passare un po’ di tempo insieme al proprio partner, prima che inizino le celebrazioni.

Visitare la location del matrimonio prima che esso si svolga è facoltativo. Se ti fidi del tuo pianificatore, potresti volere che sia una sorpresa. Se hai intenzione di visitarla, fallo il prima possibile, durante le fasi di pianificazione e prova a visitarla nello stesso periodo dell’anno in cui è stata fissata la data del matrimonio. Questo non è sempre possibile e dipende da quando prenoti, ma giugno e settembre sono mesi molto simili, anche maggio e ottobre.