Italia un paese con quasi 7.500 Km di costa, 534 porti tra commerciali e turistici. E’ un esercito composto da organizzazioni alle quali Sistemi e Consulenze offre consulenza e formazione tecnica per gli operatori dell’area portuale. Il territorio Italiano è storicamente un Hub commerciale fondamentale per il traffico delle merci.

Consulenza e Formazione Area Portuale

Si calcola che il flusso delle merci si aggiri sulle 500.000 tonnellate annue suddivise sui 31 porti commerciali più importanti. Spesso il traffico delle merci che attraversano il territorio italiano viene utilizzato come ingresso sul vecchio continente. Questi numeri servono a far comprendere quello che possa essere un ambiente molto importante ma non sempre considerato.



Le organizzazioni che operano dell’area portuale si suddividono tra quelle che hanno la gestione strutturale e del traffico. E quelle che si occupano delle mansioni operative che necessitano di formazione e consulenza tecnica continua. Le tipologie di servizio che offrono spaziano tra prestatori d’opera alla gestione dei mezzi necessari per la movimentazione delle merci come gru e mezzi per la movimentazione dei container dalle navi ed articolatisi vario genere.



Gli operatori che operano nel contesto portuale rendono indispensabile che i servizi di formazione e di consulenza siano effettuati da una realtà che abbia esperienza nel settore. Infatti i rischi per gli addetti sono molto alti e la gravità di taluni accadimenti mortale. In più le organizzazioni devono assicurare una continuità lavorativa anche in caso di disagi creati dal meteo, oltre che a situazioni di emergenza.



Queste sono situazioni che devono essere allenate e gestite e dove la classica formazione e consulenza sulla salute e sicurezza sul lavoro non è sufficiente alla prevenzione di infortuni degli operatori, ne allo svolgimento dei processi effettuati con attrezzature specifiche per l’ambito portuale.



Servizi di Consulenza e Formazione Portuale

Di seguito un elenco dei servizi che siamo in grado di erogare nell’ambito portuale:



Formazione operatore portuale polivalente;

Formazione addetto rizzaggio container (con possibilità di certificazione delle competenze; accreditamento con Regione Liguria);

Formazione addetto controllo carico / scarico merci;

Formazione addetto allo stivaggio merci a bordo nave;

Formazione Deckman;

Formazione addetto alla pianificazione imbarco/sbarco;

Formazione addetto alla gestione merci pericolose in ambito portuale;

Formazione carrello semovente con conducente a bordo;

Formazione pala caricatrice frontale;

Formazione DPI 3* cat. e lavori in quota;

Formazione lavoratori, preposti e dirigenti e relativi aggiornamenti;

Consulenza in ambito organizzativo portale;

Redazione e gestione documentazione obbligatoria sui rischi generali e specifici;



Oltre che erogare servizi di consulenza e formazione tecnica Sistemi e Consulenze ha esperienza di implementazione dei sistemi di gestione integrati qualità, ambiente , sicurezza e responsabilità sociale nell’ambito portuale. Oltre che effettuare da anni attività di audit in organizzazioni di questo contesto a livello nazionale.