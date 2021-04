Content Marketing: dai voce alla tua azienda con Become Yes

Become Yes dà voce già a decine di aziende sul web, realizzando contenuti utili e di valore per consolidare una relazione solida tra brand e pubblico.

Social network, sito internet, motori di ricerca: i contenuti sono la chiave della visibilità, ma per essere davvero efficaci e raggiungere l'obiettivo devono essere realizzati secondo una strategia.



Solo sviluppando un piano editoriale di Content Marketing che preveda la realizzazione di contenuti di qualità e originali, che seguano le tecniche SEO, distribuiti all'interno dei canali più adeguati, sarà possibile raggiungere il pubblico migliore.



"Il Content Marketing aiuta qualunque azienda ad avere un'identità più solida e riconoscibile" afferma Claudio Monteverdi, il fondatore di Become Yes. "I vantaggi del Content Marketing sono straordinari" gli fa eco la co-fondatrice, Diana Cordara, "aumenta l'esposizione nelle ricerche su Google, migliora la brand awareness attirando clienti profilati e motivati, ne abbiamo testimonianza ogni giorno.".



"L'attenzione che poniamo all'aspetto della SEO, dalla ricerca delle parole chiave, della search intent, fino alla condivisione dei contenuti digitali, è fondamentale affinché una Content Strategy risulti efficace", continua Monteverdi, "che si tratti di aumentare i profitti, vendere prodotti o promuovere un brand, i nostri servizi web porteranno qualunque azienda ad essere visibile sui motori di ricerca".



Content Marketing: Become Yes mette il sito web al centro

Il sito web è il focus della presenza online di un'azienda ed è necessario che sia ben visibile sui motori di ricerca. Become Yes lavora insieme alle aziende per aiutarle a raggiungere gli obiettivi prefissati. Un gruppo di esperti lavorerà infatti per posizionare i propri clienti in cima ai risultati dei motori di ricerca e per dare loro visibilità sulle piattaforme social.

Il sito web è la base solida di ogni strategia web. È lì che chi cerca informazioni potrà trovarle e chi invece desidera stabilire un contatto lo farà tramite le call to action.

Affinché sia utile però, un sito web deve essere sempre aggiornato con contenuti freschi e utili ma, se non si ha il tempo di farlo, è importante affidare il lavoro ad un'agenzia di Content Marketing che possa realizzarlo con cura e costanza.

Chi è Become Yes e quali servizi offre alle aziende

Become Yes è una Content Agency specializzata: anche se il brand è recente i suoi fondatori operano da oltre dieci anni nel settore dell'

,

ma, grazie alle competenze acquisite, realizzano contenuti di qualità per qualunque tipologia di business.

Il core business di Become Yes è la

. Dopo aver analizzato l'obiettivo, viene effettuata un'analisi dei competitor e delle parole chiave, poi insieme al cliente si decide la linea del piano editoriale da seguire. L'ultima parola è sempre del cliente, ma Become Yes non si limita ad essere un semplice esecutore, diventa parte dell'azienda offrendo un servizio completo di digital marketing

Tutti i contenuti verranno realizzati in chiave SEO, per migliorare la visibilità all'interno dei motori di ricerca, in base a determinate parole chiave. Il posizionamento su Google avverrà in modo naturale, ma se un'azienda ha bisogno di risultati veloci Become Yes può attivare e gestire campagne Ads e sponsorizzate sui social. Inoltre, si occuperà anche della gestione dei siti WordPress e dei profili social aziendali. Tutto sarà delineato in base ad un accurato piano editoriale, in modo da massimizzare le visite presso il sito.

Anche la distribuzione dei contenuti è un aspetto importante, nel processo di visibilità e di brand awareness. Scegliere i canali giusti può massimizzare i risultati e permettere ai potenziali clienti di trovare ancora più facilmente quello che stanno cercando.

Become Yes offre i propri servizi in tutta Italia senza limiti territoriali ma con un particolare focus su Milano e provincia, Monza e Brianza e tutta la Lombardia.