Continua l’espansione di Berlin Packaging in Europa con l’acquisizione di Newpack

L’acquisizione rafforza l’offerta di packaging in vetro nel settore vinicolo italiano.

MILANO, 22 dicembre 2020 - Berlin Packaging, azienda leader a livello mondiale nella fornitura di contenitori e chiusure in vetro, plastica e metallo, ha annunciato oggi l’acquisizione di Newpack, azienda importante nel settore del packaging in vetro, con sede a Savona, in Italia.



Newpack è stata fondata da un team di imprenditori esperti di packaging in vetro e dei mercati food and beverage, in particolare nel settore vinicolo italiano. Ha una rete capillare di distribuzione in tutto il Nord Italia, che comprende la Liguria, il Piemonte e il Veneto.



Newpack è la decima acquisizione realizzata in Europa da Berlin Packaging dal 2016, a conferma del suo impegno nell’offrire soluzioni di packaging in tutte le aree, in tutti i segmenti dei mercati verticali del continente europeo.



“L’acquisizione di Newpack ci consente di ampliare la nostra offerta nel settore vinicolo, un mercato importante in Europa” ha spiegato Paolo Recrosio, CEO di Berlin Packaging Europe. “Prevediamo che la nostra forza commerciale europea contribuirà ad accelerare la crescita di Newpack nel settore vinicolo. Bruni Glass, il nostro marchio premium per i prodotti in vetro speciali, possiede un rinomato centro di innovazione con sede a Milano; possiamo così offrire a Newpack la nostra competenza nella progettazione di bottiglie per il settore del vino”.



“Siamo entusiasti dell’unione con Berlin Packaging” hanno affermato Damiano Cavedon e Giorgio Pirotti, dirigenti di Newpack. “L’accesso al portafoglio prodotti, alla rete di distribuzione e alle competenze di progettazione di Berlin Packaging rappresenterà un vantaggio per i nostri clienti”.



"Newpack è un ottimo partner strategico per il nostro business a livello europeo" ha aggiunto Bill Hayes, CEO e Presidente di Berlin Packaging. "Intendiamo continuare a impegnarci nel consolidamento della nostra presenza in Europa sia attraverso una crescita organica e sia attraverso acquisizioni strategiche".





Berlin Packaging

Berlin Packaging è il maggiore Hybrid Packaging Supplier® a livello mondiale specializzato nella fornitura di packaging e chiusure in vetro, in plastica e in metallo. L’azienda fornisce ogni anno migliaia di articoli a clienti di ogni settore, insieme a servizi di packaging design, finanziamento, consulenza, stoccaggio e logistica. Berlin Packaging riunisce i migliori fornitori di servizi in materia di produzione, distribuzione e incremento della redditività. La sua mission è far crescere i risultati economici dei propri clienti attraverso i propri prodotti e servizi di packaging.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito BerlinPackaging.com.



Bruni Glass

Bruni Glass, il maggiore distributore di packaging in Europa, vanta un’esperienza di oltre quarant’anni nella fornitura di contenitori speciali in vetro di alta qualità ai mercati del vino, dei distillati, dei prodotti alimentari e gourmet. Bruni, con sede centrale in Italia e centri diffusi in tutta Europa, offre centinaia di prodotti personalizzati oltre ai più comuni prodotti standard. L’azienda vanta un eccellente studio di progettazione, una rete di partner produttivi di alta qualità, un ottimo team dedicato ai servizi ed è certificata dal CISQ-IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità) secondo gli standard ISO 9001.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito BruniGlass.com.





