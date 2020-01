Continua la stagione di SPETTACOLI PER BAMBINI al Teatro Tor Bella Monaca

Una stagione per i più piccini al Teatro Tor Bella Monaca, da gennaio a maggio con gli spettacoli del TEATRO IN FAMIGLIA. La domenica pomeriggio alle 17.

• CHI ME L’HA FATTA IN TESTA? • domenica 26 gennaio ore 17 • dai 4 anni

A una talpa graziosa, ma decisamente miope, accade un piccolo incidente: qualcuno le ha fatto la cacca in testa…



• MOZART MC HIGH ENERGY • domenica 24 febbraio ore 17 • dagli 8 anni

Come imparare la musica da quel figo di Amadeus!



• PRESTIGE • domenica 9 febbraio ore 17 • dai 4 anni

Spettacolo di magia!



• IL RE SENZA CORONA • domenica 16 febbraio ore 17 • dai 6 anni

Viaggio musicale tra fiabe e filastrocche di Gianni Rodari.



• LA BELLA LAVANDERINA • domenica 1 marzo ore 17 • dai 3 anni

Storie colorate fra Bolle di Sapone!



• LUMEN Tra scienza e sogno • domenica 22 marzo ore 17 • dai 6 anni

Teatro d’oggetti, d’immagine, d’attore e di esperimenti.



• SUSINA • domenica 19 aprile ore 17 • dai 2 anni

Dal racconto omonimo di Marguerite Fatus.



• CENERENTOLA • domenica 3 maggio ore 17 • dai 4 anni

Un grosso mazzo di carte da gioco che prende vita, forma, volume, si monta e si smonta, proprio come i castelli di carte…



BIGLIETTO UNICO 6,50 EURO

info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it