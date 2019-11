Contributi per la partecipazione a fiere internazionali che si svolgeranno in Lombardia

Regione Lombardia sostiene le PMI che parteciperanno a fiere internazionali in Lombardia, tra il 2020 ed il 2021.

La Regione Lombardia ha approvato per la concessione di 4,2 milioni di euro per sostenere la partecipazione a fiere internazionali in Lombardia, per il 2020/2021. La misura ha l’obiettivo di promuovere l’attrattività del “Sistema Lombardia” sui mercati globali, favorendo accordi commerciali tra imprenditori italiani ed esteri.



Beneficiari del Bando per le Fiere Internazionali



Il “Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia” finanzia micro, piccole e medie imprese con sede operativa attiva in Lombardia e Codice Ateco ammesso. Sono escluse dall’agevolazione le imprese attive settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco.



Tipologie di investimenti ammessi



La misura della Regione Lombardia finanzia i progetti che prevedono la partecipazione ad una o più fiere con qualifica internazionale che si svolgono in Lombardia, inserite nel calendario fieristico regionale. Sono ammesse le fiere che abbiano data di inizio nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2020 e il 31 Dicembre 2021.

La fiera sarà ammessa all’incentivo solo se l’impresa richiedente non vi ha già partecipato nelle:

- precedenti 3 edizioni, per le fiere con cadenza annuale o inferiore;

- precedenti 2 edizioni, per le fiere con cadenza biennale o superiore.

Il termine ultimo per la realizzazione delle attività, il sostenimento delle spese e la rendicontazione da parte del beneficiario è il 28 febbraio 2022.

Non è ammessa la partecipazione come co-espositore o impresa rappresentata, ma solo ed esclusivamente la partecipazione come espositore diretto, titolare dell’area espositiva.



Spese ammesse al Bando della Regione Lombardia riguardano:



- Costi per la partecipazione alla fiera, come l’affitto dell’area espositiva, quote di iscrizione (o quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione), l’allestimento dello stand, gli allacciamenti (energia elettrica, acqua, internet, ecc…) e la pulizia,l’iscrizione al catalogo della manifestazione, servizio di hostess e interpreti impiegati allo stand.

- Consulenze propedeutiche alla partecipazione alla fiera e consulenze per la gestione dei follow up, come per esempio la progettazione dello stand; la ricerca di partner e organizzazione di incontri in fiera; consulenze relative alla contrattualistica con l’estero, dogane e fiscalità estera, pagamenti e trasporti internazionali.

- Costi di personale

- Costi generali



Agevolazione dedicata alle imprese che parteciperanno a fiere tra il 2020 ed il 2021



Il Bando per la partecipazione a fiere internazionali in Lombardia prevede un contributo a fondo perduto del 50%, nel caso di partecipazione ad una sola fiera, pari al 60% nel caso di partecipazione a 2 o più fiere (incluse diverse edizioni della stessa fiera).

La misura prevede una premialità di un +5% per micro imprese e start up. L’importo massimo del contributo è pari a 15.000 € per singola impresa, su progetti che prevedono un investimento minimo di 8.000 €.



Scadenza del Bando per la partecipazione a fiere in Lombardia



Le imprese interessate a partecipare al Bando per le fiere in Lombardia, potranno presentare domanda entro il 19 novembre 2019, la procedura di selezione è di tipo “valutativa a sportello”. Le domande dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima della data di inizio della prima fiera. Ogni impresa può presentare, nel biennio 2020-2021, una sola domanda contenente il programma di fiere a cui intende partecipare. Ogni domanda può prevedere la partecipazione ad una o a più fiere (intese come fiere distinte o come diverse edizioni della stessa fiera).