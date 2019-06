Contributo per la rimozione amianto per i privati in Lombardia

Con la delibera di Giunta regionale n. 1620 del 15 maggio 2019 sono stati approvati i “CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AI CITTADINI PER LA RIMOZIONE DI COPERTURE E DI ALTRI MANUFATTI IN CEMENTO-AMIANTO DA EDIFICI PRIVATI“.

I Privati che vogliono rimuovere l’amianto presente nelle loro strutture, potranno finalmente contare su determinate agevolazioni private a fondo perduto.

La delibera prevede che, nel corso del 2019, verrà pubblicato un bando di contributi, con stanziamento di € 1.000.000 a fondo perduto.

Ciò permetterà di finanziare cittadini privati che vogliono rimuovere coperture in amianto o altri manufatti in cemento-amianto da edifici situati in Lombardia.

È previsto un contributo fino al 50% della spesa ammissibile e in ogni caso non superiore a € 15.000 per ogni intervento.



