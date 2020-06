Contro la crisi post SARS-COVID 19 nasce in Abruzzo A.R.S. per i lavoratori dello Spettacolo e Allestimenti

Per rispondere alla crisi dei lavoratori del mondo degli Allestimenti e dei Services per lo Spettacolo si è costituita A.R.S. ABRUZZO, ASSOCIAZIONE REGIONALE SERVICE ABRUZZO.

L’Associazione, alla cui Presidenza è stato eletto Carlo Volpe, Aquilano, Titolare di una nota Società di Service, molto noto come esperto di Audio nel settore dello Spettacolo nazionale, nasce come Associazione datoriale regionale, costituita per la tutela degli interessi sociali ed economici dei datori di lavoro del comparto allestimento spettacoli, manifestazioni o eventi in generale e svolge la sua attività principale nel territorio della Regione Abruzzo.

Le Aziende che aderiscono all’Associazione lavorano per lo spettacolo dal vivo, nel settore dei Festival, Concerti, Teatri, Convegni ed Eventi in genere.

Particolarmente attenta alle problematiche attuali di questo comparto economico dettate dalla crisi post Sars Covid - 19, l’Associazione raccoglie in Abruzzo qualificate Imprese e Ditte che danno lavoro a centinaia di addetti in modo diretto e indiretto.



A.R.S. Abruzzo ha fra i suoi scopi:



A) la tutela e la rappresentanza delle imprese che si riconoscono nell’Associazione presso istituzioni ed amministrazioni, pubbliche e private, nonché nei confronti delle organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali;

B) la rappresentanza delle imprese del comparto allestimento spettacoli, manifestazioni ed eventi nella stipula dei contratti collettivi di lavoro che riguardano la categoria di appartenenza;

C) la promozione di politiche di sviluppo, economico-sociali, ambientali e territoriali per sostenere e favorire lo sviluppo delle imprese in ambito nazionale, comunitario e internazionale, nel rispetto dei cittadini, dei territori, dell’ambiente e del paesaggio;

promuovere ed organizzare nuovi modelli di imprenditorialità;

D) la promozione e il sostegno alla crescita delle competenze e la qualificazione professionale di tutti coloro che operano nel comparto dello spettacolo, avvalendosi anche di propri enti nazionali e territoriali ed affermando il valore della formazione lungo tutto l’arco@ della vita;

E) l'organizzazione di convegni, ricerche, seminari di studio, forum etc. per favorire la crescita delle conoscenze ed il confronto di posizioni tra istituzioni, organizzazioni e cittadini, anche su temi di carattere generale.



Al fine di promuovere la ricerca e la sperimentazione, l’’A.R.S. Abruzzo provvederà ad organizzare corsi di formazione professionale, aggiornamento e/o perfezionamento, laboratori, convegni, dibattiti, scuole di arti performative-audiovisive nei settori tecnico-artistici-organizzativi e promozionali, seminari, workshop, masterclass, stage, ricerche, proiezioni, studi, incontri, performance dimostrative, confronti con operatori del settore o esterni.



UFFICIO STAMPA A.R.S.

agtrpcomm@gmail.com