Convegno " Acque e terre di confine in Romagna Paesaggi nel tempo ". Cesena, Sala Lignea Biblioteca Malatestiana Venerdì 5 Aprile 2019 ore 15,30.





Gli obiettivi ed i relatori della iniziativa promossa dalla Fondazione Emilio Rosetti

-



FONDAZIONE EMILIO ROSETTI, Forlimpopoli (FC).



La visione unitaria della Romagna è forse il carattere peculiare degli studi dell’Ing. Emilio Rosetti, oggi più che mai attuale alla luce del concetto ampiamente condiviso di territorio, inteso non come sommatoria di componenti separate, ma come organismo integrato in perenne evoluzione.



In questa ottica il Convegno vuol porre l’attenzione sulle matrici tipologiche e sui meccanismi processuali che costituiscono le basi per la conoscenza e la valorizzazione integrata della Romagna, facendo riferimento ai principi della scienza del territorio, che possono appunto contribuire a chiarire e mettere in evidenza le forme del paesaggio della nostra regione nel loro divenire storico.



I relatori.



Il mProf. Giancarlo Cataldi, già della Facoltà di Architettura di Firenze, tramite la sua Teoria della Forma Quadrata ricostruisce nella sua lezione magistrale le cosiddette ‘strutture permanenti di sostrato’ della Pianificazione Romana, i cui assetti consolidati condizionano necessariamente ogni intervento futuro.





l' architetto Patrizia Tamburini con il metodo della lettura finalizzata al progetto, illustra le ipotetiche fasi formative del territorio romagnolo nelle quattro componenti essenziali dei confini, percorsi, tessuti e insediamenti.





il Prof. Tito Menzani, dell’Università di Bologna, sviluppa il tema della cartografia, strumento fondamentale per la conoscenza del territorio, presentando in particolare le mappe e i documenti dei progetti e delle opere di bonifica della pianura.





Questo convegno, promosso dalla Fondazione Rosetti nella prestigiosa sede della Biblioteca Malatestiana di Cesena, si propone in ultima analisi l'obbiettivo di contribuire a stabilire un piano sempre più ampio e condiviso tra le numerose discipline interessate alla scienza del territorio.