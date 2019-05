Convegno Nazionale 25 Maggio 2019 - Firenze “L’ANTICO/NUOVO TERRITORIO DELLA MUSICOTERAPIA” APPLICAZIONI PRATICHE, RIFLESSIONI SONORE ED ASPETTI LEGISLATIVI

“L’ANTICO/NUOVO TERRITORIO DELLA MUSICOTERAPIA” APPLICAZIONI PRATICHE, RIFLESSIONI SONORE ED ASPETTI LEGISLATIVI Iniziativa di aggiornamento per Musicoterapisti/e clinici A cura di CUM – Sanità in collaborazione con Società Cooperativa Eram/Musicoterapia Associazione Musicoterapica Il Sentiero del Suono Biennale di Formazione in Musicoterapia Ecodialogica Documentata Dipartimento Boncompagni/Scuola di Musica e Arte Il Trillo Sabato 25 maggio Ore 9.30/13.30 Sala dei Gessi Piazza Salvemini 21 Firenze Ingresso libero/prenotazione gradita. Contatti ed informazioni :- viagginellavoce@gmail.com vpresidentecum.fusco@gmail.com coordscientificacum.berna@gmail.com

Ore 9.30 Saluto alle Autorità ed apertura Convegno



Matteo Dentellato Direttore Scuola di Musica Il Trillo, Firenze

Emanuele Irenei -Presidente Società Cooperativa Eram Musicoterapia e altri Servizi alla Persona (PO) Socio CUM -Sanità – Firenze



Ore 9.50 Presentazione

Riccardo Gabbanelli - Pedagogista clinico, Coordinatore A.N.F.F.A.S ONLUS – Prato Docente di Sistemi di Cura in Musicoterapia presso il Dipartimento C. J. Boncompagni-Scuola di Musica Il Trillo - Firenze



Ore 10.10 Il CUM –Sanità per la condivisione, l’inclusione ed il futuro della Musicoterapia Italiana

Stefania Fusco – Musicista,Musicoterapista Vicepresidente CUM – Sanità – Consiglio Unitario Musicoterapisti/e Italiani/e - Napoli



Ore 10.20 La collaborazione con le altre figure professionali, l’osservazione e gli aspetti emozionali: il servizio di Musicoterapia della Struttura Residenziale Psichiatrica “Sorriso sul Mare” – Formia LT

Giovanna Berna – Musicista, Musicoterapista - Coordinatrice Scientifica CUM – Sanità – Vigevano (PV)



Ore 10.40 Sentire, Riconoscere, Condividere: Musicoterapia per la Psicoeducazione delle Emozioni . Resoconto della Ricerca condotta presso il Centro di Salute Mentale di Lamezia Terme

ASP di Catanzaro

Francesca Rubbettino - Musicista, Musicoterapista, Socia CUM - Sanità - Catanzaro



Ore 11.00 Musicoterapia nel recupero delle funzioni cognitive e motorie nella disabilità dello sviluppo.

Marzia Da Rold Musicista, Musicoterapista – socia CUM -Sanità - Sedico (BL)



Ore 11.20 Improvvisazione a cura degli Allievi della Biennale di Formazione In Musicoterapia Ecodialogica Documentata (Firenze)



Ore 11.30 Coffee break …una pausa che si sente.

Musica a cura degli Allievi della Biennale di Formazione In Musicoterapia Ecodialogica Documentata (Firenze)



Ore 11.50 Sinergia tra le professioni, destrutturare per riassociare: suono, corpo e pische nella musicoterapia ecodialogica documentata.

Trans-forma-azione: Musica in Terapia. Documentazione di un caso clinico.

Cristina Rosati Etnomusicologa, Musicoterapista, Docente e Coordinatrice Didattica del Corso Biennale di Formazione in Musicoterapia Ecodialogica Documentata, Dipartimento C.J. Boncompagni – Scuola di Musica e Arte Il Trillo – Firenze, Socia CUM –Sanità – Firenze



Ore 12.10 La normalità della dissociazione in (musico)terapia

Leano Citeroni Psicologo Sperimentale, Psicoterapeuta e Ipnoterapeuta Ericksoniano, Docente di Psicologia e Psicopatologia Generale e Sistemi di Cura nel Corso Biennale di Formazione in Musicoterapia Ecodialogica Documentata-Dipartimento C.J. Boncompagni – Scuola di Musica e Arte Il Trillo –Firenze – Membro Comitato Promotore CUM /Sanità – San Benedetto del Tronto (AP)



Ore 12.30. L'antico/nuovo territorio della Musicoterapia, dalla stregoneria alla scienza - proposta contro l'abusivismo in assenza di applicazione dell'art. 5 della legge 3/2018.

Rolando Proietti Mancini - Musicista, Musicoterapista, Presidente CUM - Sanità Consiglio Unitario Musicoterapisti Italiani per la Professione Socio Sanitaria - Roma



Ore 12.50 La Composizione Emotiva

Angelo Molino, Pianista, Compositore, Musicoterapista, Docente Storia, teorie e Tecniche della Musicoterapia nel Corso Biennale di Formazione in Musicoterapia Ecodialogica Documentata, Dipartimento C.J. Boncompagni – Scuola di Musica e Arte Il Trillo – Firenze e Docente di Musicoterapia presso la Scuola di Arte/Terapia Artedo- Roma



Ore 13.10 Dibattito e Conclusione Lavori



SEGRETERIA SCIENTIFICA ED ORGANIZZATIVA

Giovanna BERNA

Stefania FUSCO

Cristina ROSATI