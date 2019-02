Mercoledì 6 febbraio, alle ore 18.30, la Fondazione Gerardino Romano, presso la sede sociale di Piazzetta G. Romano 15, Telese Terme (BN), ospita il dott. Vincenzo Moretti. All’incontro coordinato dal prof. Felice Casucci e dalla prof.ssa Maria D’Ambrosio, si presenta il libro Novelle artigiane, Lavorobenfatto, 2018.

L’uomo che aggiustava le cose, Il sogno di Sofia e Le miniature di Luigino. Tre novelle, cinque protagonisti e cento personaggi per raccontare sogni che diventano possibilità. Storie senza tempo tra fantasia e verità. La magia che ti cambia la vita e diventa realtà. Perché Luigino scrive racconti invece di giocare con gli amici? Come fa mastro Giuseppe ad aggiustare la navicella spazio – tempo? Perché donna Sofia decide di attraversare l’universo di Mem per andare a Cip e incontrare Jonas? Riusciranno i nostri eroi a realizzare la blockchain del lavoro ben fatto? Le risposte in Novelle Artigiane, un viaggio lungo le vie della bellezza e del lavoro ben fatto alla ricerca di sé stessi e del proprio destino. Saggezza e innovazione, futuro e tradizioni, sapere e saper fare, tecnologia e manualità popolano le pagine di queste novelle che approfittano della lingua parlata per raccontare con leggerezza, in maniera accattivante, talvolta commovente, le storie di Luigino, di Jonas, di mastro Giuseppe e di donna Sofia.



Tutti i video relativi agli incontri settimanali sono visibili sul canale YouTube della Fondazione: https://www.youtube.com/channel/UC8myUP4aa1mbCevzI10Ez5Q.



Vincenzo Moretti, sociologo e narratore. Nato nel 1955 da Pasquale, muratore e operaio elettrico, e da Fiorentina, bracciante agricola e casalinga. Racconta il lavoro ben fatto su Nòva, Il Sole 24 Ore. È ideatore e autore de “Il manifesto del lavoro ben fatto”, “A scuola di lavoro ben fatto, di tecnologia e di consapevolezza”, “La notte del lavoro narrato”. Desidera quello che ha e continua ad avere voglia di cambiare il mondo. http://vincenzomoretti.nova100.ilsole24ore.com/about-me/.



Maria D’Ambrosio, Sociologa e dottore di ricerca in Scienza della Comunicazione, è professore associato di Pedagogia generale e sociale presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli dove è titolare delle Cattedre di Pedagogia della comunicazione, di Comunicazione e culture digitali e di Pedagogia delle organizzazioni. Responsabile del gruppo di ricerca ‘Embodied Education’ e membro del Dottorato Humanities and Technologies, è anche membro del Comitato Scientifico della Fondazione ‘Gerardino Romano’ e del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica promosso dall’Associazione Italiana del Libro; membro del Comitato Scientifico della Rivista Scienze e Ricerche e della Collana Cartografie Pedagogiche (Liguori editore); fondatrice e presidente dell’associazione culturale f2Lab, cura il blog Artificio su Nòva del Sole24ore. I suoi interessi si situano tra teatro, ambienti formanti intercodice, estetica, cinetica e cognizione, arte & scienza.