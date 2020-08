CORONA - Proseguono con successo i contest della stagione

Il Paradiso dietro l'angolo: continua l'estate di Corona all'insegna della ricerca degli "angoli di paradiso" autentici, in Italia, non lontano da casa. Proseguono con successo i contest della stagione “Vinci Con Corona”: in palio 5000 euro per riprogrammare le proprie vacanze in Italia #ilparadisodietrolangolo: via libera alla creatività per vincere esclusive Corona Box

Prosegue con successo l’estate di Corona, una stagione all’insegna della sicurezza e della ricerca del proprio “angolo di paradiso”, il posto in cui ritrovare quotidianamente un momento di relax capace di riconciliarci con tutto, da soli o con gli amici. Gite all’aria aperta, al mare, in montagna o in città: il culmine della stagione estiva sta arrivando e l’invito di Corona è sempre quello di disconnettersi dalla routine quotidiana per avvicinarsi alla natura e scegliere un angolo di paradiso, anche a pochi chilometri da casa. Corona, per invogliare tutti i consumatori e i suoi fan alla ricerca del proprio paradiso dietro l’angolo, ha dato vita a due contest speciali che hanno finora raccolto migliaia di adesioni e che proseguiranno per tutta l’estate.



Ad oggi sono i consumatori di Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Puglia i più attivi nel contest Vinci Con Corona, che dà la possibilità di conquistare l’ambitissimo premio finale in palio: un voucher del valore di 5000 euro che consente di riprogrammare la propria vacanza andata perduta a causa del lockdown o prenotarne una nuova rigorosamente in Italia. Fino al 31 agosto, acquistando nella grande distribuzione i prodotti aderenti all’iniziativa Vinci Con Corona per un ammontare di almeno 7 euro - in un unico scontrino - e registrando i propri dati e quelli dell’acquisto su vinciconcorona.it (o inoltrandoli via WhatsApp al numero 340.68.67.654), si parteciperà ad un’estrazione che mette in palio ogni giorno uno zaino esclusivo prodotto da plastica riciclata e all’estrazione finale del voucher per pianificare le proprie vacanze in un paradiso italiano (da utilizzare entro dicembre 2021). Il regolamento completo è consultabile su vinciconcorona.it.



Sono invece già disponibili sull’account Facebook ufficiale Corona le prime foto selezionate come vincitrici del contest #ilparadisodietrolangolo, che ha l’obiettivo di collezionare gli scatti più belli degli infiniti “paradisi dietro l’angolo” presenti in Italia realizzati dai consumatori. I primi 12 scatti selezionati hanno già conquistato l’ambita Corona Box contenente premi esclusivi (tra cui sdraio, secchiello per il ghiaccio, t-shirt e telo mare). Ma il contest prosegue e Corona, infatti, invita tutti a immortalare con una foto o con un video il proprio angolo di paradiso, con la famiglia o con gli amici e una Corona, e a postarlo fino al 15 settembre sull’account Facebook ufficiale Corona. Si continuerà così a ricreare un vero e proprio album fotografico dell’estate italiana, con i posti amati e conosciuti da tutti, quelli da scoprire letteralmente “dietro casa” e quelli meno battuti che – perché no – possono diventare ottimi suggerimenti di visita: una vera e propria raccolta di pensieri e sensazioni per immagini che, a metà settembre, racconterà l’estate italiana del 2020. Tutti i dettagli sono su Facebook.com/CoronaExtraItalia.



#ilparadisodietrolangolo

#corona