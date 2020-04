CORONAVIRUS, LAZIO: accordo tra Regione e Amgen per consegna farmaci a domicilio per 3.000 pazienti cronici

La Regione Lazio ha stipulato un accordo con l’azienda farmaceutica Amgen Italia per garantire la consegna gratuita dei propri farmaci, in questo periodo di emergenza sanitaria, a circa 3.000 pazienti affetti da patologie croniche, autoimmuni e cardiovascolari.

Con l’intesa tra Regione Lazio e Amgen, che si occuperà direttamente della consegna di propri medicinali, i pazienti residenti nel Lazio che beneficeranno di questo importante servizio non dovranno più recarsi presso le farmacie ospedaliere per ritirare i medicinali di cui hanno periodicamente bisogno.



La Regione ha voluto così assicurare le massime tutele ai cittadini che vivono una condizione di particolare fragilità a causa delle loro patologie. Questi pazienti sono ora esposti a un doppio rischio: quello dell’infezione da COVID-19, se escono di casa, oppure quello di un aggravamento del loro stato per mancanza dei trattamenti appropriati se non si recano nelle farmacie ospedaliere. La consegna dei farmaci a domicilio garantita da Amgen - tra i leader mondiali delle biotecnologie mediche, con trattamenti innovativi destinati a pazienti con malattie cardiovascolari, oncoematologiche, infiammatorie, osteoarticolari, nefrologiche - contribuisce ad attenuare sensibilmente questi rischi, sollevando i pazienti dalla necessità di uscire e allo stesso tempo, assicurando loro la continuità assistenziale e terapeutica. Saranno gli stessi ospedali di riferimento a contattare i pazienti per la consegna.



“Un accordo importante per essere ancor più vicini ai cittadini maggiormente esposti in questo periodo di grande difficoltà. Si garantisce sicurezza e meno esposizione ad una platea di cittadini più fragili”, spiega l’Assessore alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria, Alessio D’Amato.



“Questa nuova iniziativa a favore dei pazienti, concordata con la Regione Lazio, nasce dalla consapevolezza che nei confronti della pandemia COVID-19 è indispensabile uno sforzo congiunto di tutti, dalle istituzioni alle imprese, dai professionisti della salute ai comuni cittadini” sottolinea Soren Giese, Presidente e Amministratore Delegato di Amgen Italia. “Siamo molto lieti che, dopo la positiva esperienza con la Regione Lombardia, ora Amgen possa procedere nella stessa direzione con la Regione Lazio”.