Coronavirus: Oltre 50% annunci di incontri in meno in Lombardia

In uno dei periodi più difficili per l'italia dal dopoguerra ad oggi. è stato necessario l'intervento del governo affinché le persone limitassero la loro vita sociale e gli incontri. Le più diligenti, sin dall'inizio? Non lo indovinereste mai: le accompagnatrici.

C’è chi la paragona alla nuova Peste Bubbonica (1347 – 1353). Chi si stupisce di tanto allarmismo (“È solo un’influenza leggermente più grave“). Entrambe le scuole di pensiero hanno comunque dovuto fare i conti con la realtà: le abitudini quotidiane sono cambiate e sarà così per i prossimi mesi. Fino al 3 Aprile 2020 il provvedimento "Io Sto A Casa" impone pesanti limitazioni a spostamenti e attività che implicano contatto e vicinanza tra i cittadini.



Il numero degli annunci di accompagnatrici ed escort, a partire dalla Lombardia, allargandosi a macchia d’olio nel Nord Italia, nel Centro e nel Sud è calato del 50% secondo l’analisi di Moscarossa



Con grande senso di responsabilità, molte delle professioniste dell’intrattenimento, mediamente 1 su 2, si è “tolta” dal mercato, preferendo affrontare l’emergenza sanitaria adeguandosi, ad esempio, alle direttive del Decreto 8 Marzo 2020, che impone una distanza minima tra le persone di 1 metro.



Perché, chiaramente, dalle malattie sessualmente trasmissibili ci si può riparare con un’adeguata protezione (il preservativo!), ma da un virus altamente contagioso (che sfrutta le vie aeree per diffondersi) come il COVID-19 l’unica prevenzione è l’astinenza sociale.



Secondo i dati di MoscaRossa è la LOMBARDIA la regione che ha visto più defezioni dal mercato dell’intrattenimento per adulti:



LODI -91%

MILANO -43%

VARESE -45%

PAVIA -45%

BERGAMO -40%

BRESCIA -39%

COMO -37%

CREMONA -37%

LECCO -30%



La nazionalità delle escort che hanno ritirato il proprio annuncio?



Cinesi 31%

Italiane 28%

Russe 19%

Sudamericane 11%

Altre nazioni 11%



Fonte dei dati: Moscarossa