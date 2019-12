Corri per la Corri per Mano 2019

La fredda temperatura non ha fermato i ben oltre 300 runner che hanno partecipato al grande evento sportivo Corri per la CORRI per MANO, slow running, progetto di inclusione sociale dedicato alle persone con malattia rara e alle persone fragili.

A Padova si può!



12/12/2019 ore 20:00

Padova città delle eccellenze e del volontariato, in occasione dell'ultimo allenamento pre natalizio della CorrixPadova ha ospitato la Manifestazione sportiva solidale CORRI per la CORRI per MANO - sport è inclusione.

La Presidente onoraria dell'Ass.p63sindrome E.E.C. International Giulia Volpato ideatrice del progetto, alla presenza delle Autorità,

dell'Assessore allo Sport Diego Bonavina, del Pro Rettore allo Sport UNIPD Antonio Paoli, del Consigliere della FONDAZIONE CARIPARO Stefano Bellon, del campione sportivo Mauro Bergamasco,

ha presentato tutti i tenaci e meravigliosi runner arrivati appositamente.

Prima per mano poi disposti in cerchio,i runner hanno omaggiato con un grande applauso la dichiarazione del Direttore del Centro Servizi Volontariato provinciale Padova Niccolò Gennaro: PADOVA è ufficialmente CAPITALE EUROPEA del VOLONTARIATO 2020.



La festa di accoglienza tanto rara quanto magica si è tenuta quando, per mano, gli oltre 300 runner hanno creato un grande abbraccio all'Isola Memmia tra le scintillanti luci natalizie e il brillio della neve.

Molti i partecipanti fragili, accompagnati dai tutor dell'Ass. p63, sia portatori di malattia rara che ipovedenti. Particolarmente gradita la partecipazione delle persone over 65.

Infine tutti insieme il giro del Prato della Valle per mano, per lasciare poi il via ai runner della CorrixPadova con il consueto percorso.

A tutti i runner CORRI per la Corri per mano è stato consegnato un personale attestato di merito.

Il progetto nasce a favore dell'inclusione sociale ed è realizzato dall'Associazione p63 Sindrome E.E.C International Malattie Rare a favore della territorio.

Il progetto è sostenuto dal bando della Regione del Veneto grandi eventi sportivi L.R.8/2015. art.13- programma 2019-

www.sindrome-eec.it

p63 sindrome E.E.C. International Onlus

Fotografie Foto Club Padova

Video Fabio Levori