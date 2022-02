Corsi di Trucco Professionale

Come diventare una truccatrice professionista? La soluzione è un corso di trucco professionale che offra un’alta formazione come quello dell’Accademia Crisam.

Non si diventa make-up artist per caso e per svolgere questo mestiere è importante avere una buona formazione grazie ad un corso professionale di trucco. Si tratta dell’unica via per diventare un truccatore o una truccatrice di successo, lavorando nel mondo del cinema, dello spettacolo oppure della moda.



Oggi sono sempre più le persone che sognano di diventare make-up artist ed esistono moltissimi corsi, ma sono davvero pochi quelli che consentono di avere una preparazione di qualità e seria, che permetta di avere un futuro. L’accademia di trucco Crisam da anni forma e prepara i truccatori del futuro, grazie ad un lavoro lungo e serio, che consente di ottenere ottimi risultati.



Diventare truccatrice professionista grazie all’Accademia Crisam



Come si diventa truccatrice? Le basi sono fondamentale e unicamente con una solida preparazione riuscirete ad arrivare lontano. Crisam, l’accademia di trucco di Verona, è in grado di offrirvela, grazie a docenti internazionali, esperti e collaborazioni prestigiose. Fra teoria e pratica vi guideremo alla scoperta delle tecniche di trucco, con prove, lezioni in classe e la possibilità di toccare con mano la bellezza di questo mestiere. A guidare i corsi, supervisionare e offrire la propria conoscenza agli studenti c’è Samantha Peluso, professional make-up artist conosciuta in tutto il mondo, che opera nel settore da oltre vent’anni con grande successo.





Professione Make-up Artist



Spesso quando si parla di trucco professionale si limita questo mestiere al mondo della bellezza, in realtà si tratta di un settore ampio che comprende anche il trucco teatrale, quello pittorico, il body painting e gli effetti speciali. Questa professione presenta numerose sfaccettature e frequentando un corso professionale avrete la possibilità di conoscere tutti gli sbocchi lavorativi.



Il lavoro del make-up artist d’altronde è richiesto non solo nel settore della moda, per servizi fotografici e sfilate, ma anche dai privati, per cerimonie, dai negozi di cosmetici, per la rivendita di prodotti, dai teatri. Il truccatore può lavorare nel backstage degli eventi o degli studi televisivi e dei film. Insomma, una professione a tutto tondo che vale la pena scoprire.



Non solo, frequentando i docenti, incontrando gli altri studenti e lavorando sul campo con Crisam è possibile capire anche qual è la propria attitudine e dove specializzarsi per ampliare le proprie possibilità di successo.





Corsi di trucco professionale: una garanzia per il futuro e tante lezioni fra pratica e teoria





L’accademia di trucco Crisam rappresenta una garanzia per gli aspiranti truccatori/truccatrici, garantendo un’alta formazione e tante possibilità. Grazie ai nostri corsi avrete la possibilità di fare pratica, scoprendo cosa accade dietro le quinte di eventi, shooting, sfilate e riprese, mettendovi alla prova con pennelli e prodotti.



Svilupperete la manualità e potrete scoprire cosa significa essere un make-up artist, arricchendo il vostro curriculum con esperienze uniche e creandovi un primo portfolio professionale che vi servirà in futuro. Con i consigli di Samantha Peluso e i suoi docenti capirete come raggiungere la vostra indipendenza professionale, costruirvi una solida carriera e avere successo.