Corso di yoga organizzato dall'U.S. Acli Marche

Iniziativa al palariviera a San Benedettl del Tronto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono ancora aperte le iscrizioni al corso di yoga che prenderà il via martedì 4 settembre alle ore 21 presso la sala musical del Palaviera (piazza Aldo Moro).

Il programma del corso prevede lezioni fino al 20 dicembre ogni martedì alle ore 21 ed ogni giovedì alle ore 19 e sarà tenuto dall’insegnante Eugenia Brega .

L’iniziativa rientra nel progetto regionale “Sport senza età” è realizzata dall’Unione Sportiva Acli Marche, grazie ad un contributo dell’Asur Marche (DGR 1118/2017) e della Fondazione Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, patrocinata dall’amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto, con la collaborazione di Coop Alleanza 3.0, Teatro delle foglie e della Cooperativa DLM.

La quota di iscrizione e partecipazione è fissata in euro 20 (è prevista una convenzione con i soci Coop Alleanza 3.0 ed un familiare per i quali il costo è di euro 15).

Per ulteriori informazioni sul progetto si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, la pagina facebook “Unione Sportiva Acli Marche” oppure contattare il numero 3358119319.